مدیرعامل شرکت مجری طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: هم‌زمان با اجرای مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی، سبد اقلام پروتئینی خانوار‌های مشمول توسعه یافته و علاوه بر مرغ و گوشت قرمز، اقلامی مانند ماهی و بوقلمون نیز به فهرست کالا‌های قابل خرید افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا محمدی با اشاره به این تغییر گفت: «در مرحله پنجم و در فاز نخست اجرای طرح، برای تقویت امنیت غذایی و پاسخ به ذائقه‌های مختلف، در کنار مرغ و گوشت قرمز، ماهی و بوقلمون نیز در سبد پروتئینی خانوارهای مشمول قرار گرفته است.»

وی درباره اطلاع‌رسانی به مشمولان افزود: «افراد مشمول طرح می‌توانند از طریق پیامک، کدهای دستوری، اپلیکیشن شبکه ملی اعتبار (شما) و همچنین تماس با مرکز پاسخ‌گویی به شماره ۶۳۶۹، از مشمول بودن و میزان اعتبار شارژشده خود مطلع شوند. این مرکز تماس به‌صورت همه‌روزه فعال است.»

مدیرعامل شرکت مجری طرح کالابرگ الکترونیکی ادامه داد: «مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ آذرماه آغاز شده و در حال حاضر سه دهک اول درآمدی مشمول دریافت اعتبار هستند که مبلغ آن به ازای هر نفر به ۶۲۰ هزار تومان افزایش یافته و به کارت مشمولان شارژ شده است.»

وی تأکید کرد: «اعتبار تخصیص‌یافته برای این دهک‌ها تا پایان سال جاری قابل استفاده است و مشمولان می‌توانند بدون نگرانی از محدودیت زمانی، خرید خود را انجام دهند.»

مدیرعامل شرکت مجری طرح کالابرگ الکترونیکی با اشاره به گستره فروشگاه‌های پذیرنده افزود: «در حال حاضر ۲۶۸ هزار فروشگاه در سراسر کشور به‌عنوان پذیرنده در طرح کالابرگ الکترونیکی فعالیت دارند و مشمولان می‌توانند مانند مراحل قبل از همین فروشگاه‌ها خرید کنند.»

عبدالرضا محمدی درباره اقلام مشمول طرح توضیح داد: «کالابرگ الکترونیکی شامل همان ۱۱ قلم کالای اساسی تعریف‌شده در دوره‌های قبل است که در قالب سه گروه لبنیات، حبوبات و پروتئین ارائه می‌شود و بر اساس نیازهای تغذیه‌ای خانوار طراحی شده است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «بر اساس گزارش‌های دریافتی از مرکز تماس، تاکنون کمبودی در تأمین کالاهای اساسی مشمول طرح گزارش نشده و فروشگاه‌های پذیرنده اقلام مورد نیاز مردم را در اختیار دارند.»