مدیر مجتمع سرب و روی مهدی‌آباد گفت: با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری، فاز دوم کارخانه مهدی‌آباد به ۵۵ درصد پیشرفت رسیده و حجم معدنکاری ماهانه از ۳ به ۵ میلیون تن افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، امیدفلاح پیش‌بینی کرد این فاز در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد و عملیات سیویل فاز دوم طرح احداث کارخانجات فرآوری این معدن در همه بخش‌ها تکمیل شده و نصب تجهیزات در نواحی مختلف در حال انجام است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری طی سال‌های اخیر شامل تجهیز معدن، باطله‌برداری، تأمین زیرساخت‌های آب و برق، سد باطله و احداث فاز نخست کارخانه با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن کنسانتره سرب و روی گفت: از ابتدای فعالیت معدن، بیش از ۱۴۶ میلیون تن معدنکاری (باطله و ماده معدنی) انجام شده است.

فلاح افزود: با بهره‌برداری فاز نخست و توسعه عملیات استخراجی، تجهیزات معدن افزایش یافته و حجم معدن کاری ماهانه از ۳ میلیون تن کنونی به بیش از ۵ میلیون تن در سال آتی خواهد رسید.

وی در خصوص فاز اکسیدی (فاز ۳) نیز تأکید کرد: مطالعات پیش‌برش و مذاکره با شرکت‌های معتبر جهانی و دانش‌بنیان داخلی برای تدوین فناوری مناسب استحصال با ملاحظات فنی-اقتصادی در جریان است.

مدیر مجتمع مهدی‌آباد با توصیف این معدن به عنوان بزرگ‌ترین ذخیره سرب و روی کشور دارای ۶۵ درصد ذخایر قطعی ایران و دومین ذخیره جهان خاطرنشان کرد: براساس اطلاعات ۱۴۰۳، ذخایر قطعی سرب و روی کشور ۲۱۳.۸ میلیون تن با میانگین عیار ۵.۱۵ درصد روی و ۱.۷۹ درصد سرب است. معدن مهدی‌آباد با ۷۷ میلیون تن ذخیره قطعی سولفیدی و ۸۵ میلیون تن اکسیدی، بیش از ۷.۴ میلیون تن محتوای فلزی روی و ۲.۵ میلیون تن سرب را در بر دارد.