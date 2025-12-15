به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی با اشاره به مه‌گرفتگی در محور‌های خوزستان و تردد خودرو‌های حامل کارکنان شرکت‌ها، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی و شورای راهبری کاهش تصادفات خوزستان مصوب شده است که در شرایط مه‌آلود بودن هوا، سرویس‌های حامل کارکنان شرکت‌ها و صنایع و سرویس‌های عمومی با تاخیر دو ساعته در محور‌ها تردد کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه تلاقی تاریکی هوا و مه‌آلودگی موجب می‌شود میدان دید کمتر شود و احتمال وقوع حوادث افزایش یابد، این تصمیم گرفته شده است.

رئیس پلیس راه خوزستان با بیان اینکه این مصوبه به شرکت‌ها ابلاغ شده و در حال اجراست، گفت: همه محور‌های خوزستان متاثر از تردد سرویس‌های شرکت‌ها هستند و محوری نداریم که در آن رفت و آمد خودروی حامل کارکنان شرکت‌ها در آن انجام نشود. با این وجود بیشترین تردد این سرویس‌ها در محور‌های اهواز- خرمشهر، اهواز- آبادان، سربندر- ماهشهر، اهواز- رامهرمز و اهواز- اندیمشک است.

وی بیان کرد: سندیکای کشاورزی خوزستان نیز در این روز‌ها که فصل کشت است، باید بر تردد کارگران فصلی نظارت لازم را داشته باشد. این کارگران با وانت بار‌ها جابه‌جا می‌شوند که این مساله یکی از اقدامات پرخطر در حوزه ترددهاست، اما متاسفانه در این خصوص متولی نداریم.

رحیمی گفت: جهاد کشاورزی، تعاونی روستایی، کشاورزان، بخشداران، دهیاران و فرمانداران باید نگاه مسئولانه‌ای در مورد تردد کارگران فصلی داشته باشند و از سرویس‌های امن برای این کارگران استفاده شود.