پخش زنده
امروز: -
ادارهکل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۶ از فعالیت سامانه بارشی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ادارهکل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۶ اعلام کرد: سامانه بارشی جدید از بعدازظهر سهشنبه ۲۵ آذر تا صبح پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در سطح استان فعال خواهد شد.
بر اساس این هشدار، نوع مخاطره شامل بارش متناوب باران، رگبار و رعدوبرق، احتمال تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش محسوس دما و بارش برف در ارتفاعات مهآلود استان خواهد بود.
منطقه اثر این سامانه کل استان مازندران است و پیامدهای آن میتواند شامل آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانهها، جاری شدن روانآب، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی، لغزندگی جادهها، اختلال در تردد، ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کوهستانی و خسارت به سازههای کممقاوم باشد.
هواشناسی مازندران توصیه کرده است: پاکسازی کانالهای هدایت آب در سطح شهرها، پرهیز از اسکان در حاشیه رودخانهها، احتیاط در تردد جادههای کوهستانی و تجهیز خودروها به وسایل زمستانی، پرهیز از سفرهای غیرضروری و فعالیتهای کوهنوردی، محکمسازی سازههای کممقاوم، اتخاذ تمهیدات لازم در بخش کشاورزی و آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی بهویژه راهداری برای برفروبی محورهای کوهستانی ضروری است.
این هشدار تأکید دارد که سایر اقدامات پیشگیرانه نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا از خسارتهای احتمالی جلوگیری شود.