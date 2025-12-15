رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران گفت: شهید مفتح همواره پرچمدار گفت‌و‌گو، عقلانیت آزادی و آزاداندیشی بود و نامش در تاریخ معاصر با سه واژه علم، دین و مسولیت اجتماعی پیوند خورده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم گرامیداشت هفته وحدت حوزه و دانشگاه با حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، چهره‌های علم و دانشگلهی و جمعی از دانشجویان و روحانیون برگزار شد.

یزدانی درباره شهید مفتح گفت: این شهید همواره پرچمدار گفت‌و‌گو، عقلانیت آزادی و آزاداندیشی بود و نامش در تاریخ معاصر با سه واژه علم، دین و مسولیت اجتماعی پیوند خورده است.

رئیس دانشکده الهیات افزود: شهید مفتح در مقطع حساس با شجاعت کم‌نظیر به میدان آمد و نشان داد دین می‌تواند موتور پیش‌برنده و محرک جریانات در حوزه دانشگاه باشد.

وی ادامه داد: تلاش فراوان ایشان برای وحدت حوزه و دانشگاه نه یک شعار سیاسی بلکه یک ضرورت بود و او ب عنوان یک معلم واقعی کلاس درسش برای تربیت انسان‌های متعهد، آگاه و مسئول برای جامعه بود.

یزدانی گفت: فضای کلاس‌های استاد مفتح شرایط پرسش‌گری و پاسخ صادقانه و درست اندیشیدن را فراهم کرده بود.