به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نشست شورای عالی هنرهای نمایشی با حضور جمعی از مسئولان و اساتید حوزه فرهنگ و هنر، با محوریت بررسی جایگاه تئاتر مسجدی و بازتعریف کارکرد مسجد در فعالیت‌های نمایشی در سطح محلات، با حضور حمید نیلی معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار شد.

در این نشست نیلی طی سخنانی مسجد را یک مؤسسه فرهنگی، هنری و محلی توصیف و با اشاره به قرارگاه ملی مسجد اظهار کرد: مأموریت ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد در این قرارگاه در سه بخش (هنر، رسانه و کتاب) تعریف شده و بر همین اساس، تولید محتوای مسجدی به زبان‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه قرآن و عترت، در دستور کار ستا قرار گرفته است.

معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور در بخش دیگری از مباحث خود با اشاره به کمرنگ شدن برخی هنرهای آئینی نظیر چاووش‌خوانی و مناجات‌خوانی؛ بر ضرورت بازنگری در روند فعالیت‌های هنری و تئاتری مساجد تأکید کرد و افزود: رویکرد ستاد، سرمایه‌گذاری بر محوریت کانون‌ها و تربیت نیروی انسانی است؛ ما صرفاً به‌دنبال برگزاری جشنواره نیستیم؛ بلکه آموزش، تولید محتوا و حضور مؤثر در جریان‌های هنری کشور را دنبال می‌کنیم.

نیلی تصریح کرد: کلاس‌های تئاتر باید به تولید اثر منجر شود و استان‌های دارای ظرفیت بالاتر در حوزه هنرهای نمایشی شناسایی شوند.

بر پایه این گزارش: در ادامه اعضای شورای عالی هنرهای نمایشی ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور بر ضرورت بازتعریف مفهوم تئاتر مسجدی تأکید کردند و از جمله حسین فدایی حسین طی سخنانی اظهار کرد: تئاتر مسجدی لزوماً به‌معنای اجرای نمایش در مسجد نیست بلکه می‌تواند ناظر بر مضمون مسجد، پایگاه تولید یا حتی محل اجرا باشد.

وی افزود: می‌توان با برنامه‌ریزی چندساله، گروه‌های فعال مسجدی را به بدنه حرفه‌ای هنر کشور متصل کرد و ارتباط میان کانون‌ها و نهادهای هنری را تقویت کرد

در ادامه منوچهر اکبرلو با اشاره به اینکه کار هنری ارزشمند، مبتنی بر رویکردی است که بتواند خانواده را بازنمایی کند، گفت: این امر بدون عبور از نگاه تک‌جنسیتی در هنر ممکن نیست.

وی تأکید کرد: هدف از آموزش هنری، الزاماً تربیت بازیگر یا کارگردان حرفه‌ای نیست، اما آموزش غیرحرفه‌ای نیز به همان اندازه آسیب‌زاست.

این نمایش‌نامه‌نویس با اشاره به تغییر کارکرد مسجد در دوره‌های مختلف، بر استفاده از ظرفیت هنرهای سنتی مانند پرده‌خوانی و نقالی اشاره کرد و ادامه داد: تمرکز بر این قالب‌های هنریِ سنتی؛ توانایی بیان طیف گسترده‌ای از مفاهیم را دارند، اما نیاز است رسالت مسجد حفظ شود.

این گزارش می‌افزاید: در بخش دیگری از نشست توحیدمعصومی با اشاره به اهمیت طیف مخاطبان هنر مسجدی اظهار کرد: تا زمانی که جایگاه مخاطب مشخص نباشد محتوا کارکرد مؤثری نخواهد داشت؛ کانون‌ها باید به مراکز هنری تبدیل شوند و آثار تولیدی آن‌ها امکان اکران عمومی داشته باشد و نَه صرفاً اجرا در مسجد.

وی با تأکید بر نقش کانون‌های مساجد به‌عنوان پایلوت نمایش‌های ملی مذهبی، تمرکز بر رشته‌هایی مانند تعزیه و نقالی را از جمله راهکارهای مؤثر در راستای جذب مخاطب مسجدی برشمرد.

همچنین در ادامه شهرام کرمی با اشاره به نقش اجتماعی مسجد در دنیای معاصر گفت: مسجد باید پیوند خود را با زندگی اجتماعی بازتعریف کند؛ از سوی دیگر با توجه به پیوند وثیق میان مسجد و قرآن می‌توان روایت دراماتیک قصص قرآنی را به‌عنوان یکی از محورهای فعالیت‌های نمایشی مورد توجه قرار داد تا کانون‌ها به پایگاه‌های فعال هنرهای نمایشی تبدیل شوند.

وی تصریح کرد: می‌توان از مسیر اجرای تئاتر در مساجد شاهد حضور مضاعف اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان در مساجد باشیم.

بر پایه این گزارش: در ادامه امیرمشهدی عباس با تأکید بر نقش تئاتر در جذب مخاطب به مساجد اظهار کرد: تئاتر می‌تواند ویترین مسجد باشد و مسجد باید با تئاتر، مخاطبان متنوعی را جذب کند.

این نمایش‌نامه‌نویس ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم آموزش و فعالیت‌های مرتبط با عرصه تئاتر ذیل برنامه‌های ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور بر محور چند کانون تمرکز یابد تا شاهد استمرار و ماندگاری این آثار و اساساً هنر تئاتر میان بچه‌های مسجد باشیم؛ از سوی دیگر سفارش و تولید ۱۰ تا ۲۰ نمایشنامه واحد و توزیع آن در سطح کشور می‌تواند به ارتقای کیفی آثار تئاتر مسجدی کمک کند.