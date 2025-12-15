به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی خوزستان؛ سامانه بارشی فراگیر و فعال از اوایل وقت چهارشنبه ۲۶ آذرماه وارد می‌شود و تا اواخر وقت جمعه ۲۸ آذرماه در استان فعال خواهد بود.

در بازه زمانی یادشده، رگبار و رعد وبرق، ریزش تگرگ در مناطق مستعد، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد متوسط همراه با تندباد لحظه‌ای تا شدید در برخی از نقاط استان و کاهش دید ناشی از مه و افت دما قابل انتظار است و اغلب نقاط استان به ویژه مناطق جنوبی، شرقی، جنوب شرقی و ارتفاعات را در بر خواهد گرفت.

احتمال طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و احتمال شکستن درختان کهنسال و احتمال خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی وجود خواهد داشت.

از کشاورزان، دامداران، بهره برداران بخش کشاورزی درخواست می‌شود از توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها، و عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و محصولات کشاورزی را به انبار‌های استاندارد انتقال دهند.