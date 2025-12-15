دیدار فوتبال ملوان و فجرسپاسی، تقابل مستقیم سپاهان و فولاد و پیکار خیبر خرم آباد و استقلال، از شبکه ورزش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش دیدار دو تیم لیگ برتر ملوان انزلی و فجرسپاسی شیراز را امروز به صورت مستقیم پخش می‌کند.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۶، تقابل بین تیم‌های ملوان انزلی و فجرسپاسی شیراز را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌کند.

فجرسپاسی شیراز با ۱۵ امتیاز در رده نهم جدول و ملوان انزلی با ۱۸ امتیاز در رده هشتم جدول ایستاده است.

مسابقه تیم های سپاهان و فولاد امروز پخش می شود.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۸:۳۰، دیدار تیم فوتبال سپاهان اصفهان و تیم فولاد خوزستان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌کند.

سپاهانی‌ها با ۲۴ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارند و برای رسیدن به صدر جدول باید ۳ امتیاز بازی را از فولاد بگیرند. در مقابل فولاد نیز با ۱۳ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول قرار دارد و با توجه به جایگاه پایین در جدول، باید از سپاهان امتیاز بگیرد.

دو تیم خیبر خرم آباد و استقلال امروز در رقابت‌های لیگ برتر با هم دیدار می‌کنند.

از هفته چهاردهم لیگ برتر امروز پنج بازی برگزار می‌شود که برنامه «فوتبال برتر» مسابقه خیبر خرم آباد و استقلال را زنده پوشش می‌دهد.

آبی پوشان تهرانی امروز ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه تختی خرم آباد میهمان تیم خیبر هستند که گزارشگری این دیدار با یعقوب دالوند است.