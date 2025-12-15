بازگشت به آغوش گرم خانواده پس از ۸۳ سال
خداخواست عیوضی ، اهل شهرستان گچساران ، پس از گذشت ۸۳ سال به آغوش خانوادهاش بازگشت.
پدر و مادر او تا سالهای زیادی در جستجوی فرزندشان بودند، اما هیچ گاه موفق نشدند اثری از فرزند خود بیابند.
آقای عیوضی در قطر با دختر یکی افسر نظامی ازدواج میکند و صاحب ۲ فرزند و سپس از وی جدا میشود.
وی بعد از جدایی از همسر خود در سال ۱۳۴۴ وارد کشور و در روستای سر راس شهرستان منوجان استان کرمان مستقر میشود، آنجا ازدواج میکند و صاحب فرزند میشود.
فرزندان وی هم چندین سال متوالی برای یافتن بستگان پدری خود اقدام کردند تا اینکه در یک روز سرد پاییزی، امید در دل آنها بیشتر شد.
ماجرا از این قرار است که برای فرزندان آقای عیوضی ثابت میشود که اصالت پدرشان به استان کهگیلویه و بویراحمد بر میگردد و اینجا بود که فرزندانش به تکاپو میافتند تا شاید نشانی از ابا و اجداد خود را بیابند.
بالاخره تحقیق و بررسی به نتیجه میرسد و یکی از دختران وی بر حسب اتفاق با آقای مختار اسدیان رئیس صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان کهگیلویه و بو یراحمد تماس میگیرد و ضمن معرفی خود از او سراغ خانواده پدری خود را میگیرد.
در این مکالمه برای دختر آقای عیوضی ثابت میشود روستای زادگاه پدرش امامزاده جعفر در گچساران است.
به هرحال با هماهنگی انجام شده که حدود یک ماه به طول انجامید بالاخره آقای خداخواست عیوضی و جمعی از فرزندانش از کرمان راهی امامزاده جعفر گچساران میشود و در دیداری صمیمی پس از ۸۳ سال خانواده خود را در آغوش میگیرد.
آقای عیوضی که هم اکنون ۹۶ سال دارد دارای ۸ فرزند و ۲۱ نوه است.