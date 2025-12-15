سومین دوره جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان باغچه‌بان از ۲۴ تا ۲۸ آذرماه با حضور گروه‌های نمایشی از سراسر کشور در مرند برگزار می‌شود.

آغاز به کار جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان باغچه بان در مرند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، دبیر جشنواره اظهار کرد: این جشنواره با هدف گسترش تولیدات محتوایی در حوزه نمایش ویژه کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

علی سلطانپور افزود: سومین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان باغچه‌بان به صورت دوسالانه و با حضور گروه‌های نمایشی از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان از این رویداد فرهنگی گفت: بیش از ۱۵۰ اثر نمایشی از مناطق مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که پس از بررسی و داوری، ۱۶ اثر از ۱۱ استان کشور به بخش مسابقه راه یافته‌اند.

دبیر جشنواره باغچه بان همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر اجرای نمایش‌های صحنه‌ای، بخش نمایشنامه‌نویسی نیز در این دوره از جشنواره به‌صورت رقابتی برگزار می‌شود که در این بخش بیش از ۷۰ اثر نمایشنامه‌نویسی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.