پخش زنده
امروز: -
حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری نماینده مردم استان قم در مجلس شورای اسلامی از واگذاری بلوار خلیج فارس شهر سلفچگان از اداره کل راهداری به شهرداری برای ارائه خدمات کامل شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی مسائل عمرانی و خدماتی سلفچگان با اشاره به ترانزیتی بودن آزادراه و بلوار خلیج فارس گفت: این محور تاکنون در اختیار راهداری بوده، اما مقرر شده است به شهرداری سلفچگان واگذار شود تا خدمات شهری در آن بهصورت کامل ارائه شود.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری همچنین به نقصهای موجود در شبکه آبرسانی بلوار خلیج فارس و بلوار امام رضا اشاره کرد و گفت: با حضور نمایندگان آبفای استان توافق شد اجرای پروژه اصلاح شبکه با مشارکت و تأمین تجهیزات از سوی شرکت آبفا و توسط شهرداری سلفچگان انجام شود.
وی در ادامه به موضوع عبور شبکه انتقال برق فشار قوی از داخل محدوده شهری اشاره کرد و افزود: مقرر شد کارگروهی با همراهی منطقه ویژه سلفچگان تشکیل شود تا مسیر جدید با نظر دانشگاه علوم پزشکی و اداره محیط زیست تعیین شود، مسیری که هم سلامت مردم را تضمین کند و هم مانعی برای توسعه شهر نباشد.
ذوالنوری همچنین با اشاره به الحاق بلوار خلیج فارس به محدوده شهرداری، توسعه آتی شهر را به سمت شرق و روستای عنایتبیگ مناسبتر دانست و گفت: این مسیر به دلیل هزینههای کمتر زیرساختی میتواند از افزایش قیمت مسکن برای مردم جلوگیری کند.