برترینهای سیوسومین دوره مسابقات تنیس روی میز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیرجند معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سیوسومین دوره مسابقات تنیس روی میز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور ۳۱ تیم از سراسر کشور به میزبانی مرکز تربیت و آموزش ۰۴ امام رضا علیهالسلام در بیرجند در چهار بخش مختلف به مدت سه روز ببرگزار شد.
در بخش تیمی، تیمهای مرکز تربیت و آموزش ۰۴ امام رضا علیهالسلام بیرجند و تیپ ۲۷۷ قوچان به ترتیب مقامهای اول و دوم را بدست آوردند. همچنین تیمهای تیپ ۲۵۸ شاهرود و هوانیروز اصفهان رتبه مشترک سوم را کسب کردند.
در بخش انفرادی پایوران، مهدی زیرنگی از لشکر ۲۱ حمزه تبریز و سعید متقی از تیپ ۲۷۷ قوچان به ترتیب به مقامهای اول و دوم دست یافتند. همچنین وحید توکلی از هوانیروز اصفهان و مرتضی کریمی از پشتیبانی منطقه ۳ تهران در این بخش به طور مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.
در بخش انفرادی کارکنان وظیفه، مهدی مقدسی از لشکر ۲۲۸ سقز، امیر محمد عیوضی از مرکز آموزش ۳ عجب شیر و مسعود تاتاری از مرکز تربیت و آموزش ۰۴ بیرجند به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
در بخش دوبل، مرتضی کریمی و امیر مهدی عیوضی به مقام اول دست یافتند. محمد زیرنگی و مهدی مقدسی نیز در جایگاه دوم ایستادند. حسین کوثری و مسعود تاتاری به همراه امیرحسین رضایی و ایمان احمدپور به طور مشترک در مقام سوم قرار گرفتند.