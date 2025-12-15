به جای ۱۱ پیست دوچرخه سواری سیمانی موجود در کشور، باید یک پیست چوبی استاندارد برای این رشته ساخته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس فدراسیون دوچرخه‌ سواری گفت: در حالی‌ که امروز همه کشورهای پیشرو حداقل یک پیست چوبی سرپوشیده و مجهز دارند، در کشور ما ۱۱ پیست سیمانی غیراستاندارد و غیرقابل استفاده وجود دارد.

رسول اسدی امروز در مجمع سالانه هیئت دوچرخه‌ سواری خراسان رضوی در مشهد افزود: به جای ساختن این تعداد پیست، یک پیست چوبی استاندارد لازم باید ساخته می‌ شود اما همان طرح‌ های قدیمی و غیراستاندارد تکرار و در دوره‌ های قبلی، نظرات کارشناسی نادیده گرفته شد.

وی با تأکید بر لزوم اولویت‌ بندی و سرمایه‌ گذاری نتیجه‌ محور در ورزش، اضافه کرد: هم اکنون ۲۲ تیم ملی در رشته‌ ها، سنین و جنسیت‌ های مختلف داریم و اینکه هیئت یا فدراسیون کدام یک را اولویت بدهد بسیار مهم است.

رئیس فدراسیون دوچرخه‌ سواری اظهار کرد: تقسیم بودجه به صورت مساوی و تنها برای راضی‌ نگه‌ داشتن اعضای مجمع یا برخی ذی‌ نفعان، عادلانه و کارشناسی شده نیست، سرمایه‌ گذاری باید بر مبنای نتیجه و کارایی صورت گیرد.

اسدی با بیان نمونه دیگری از بی‌ برنامگی گذشته، گفت: سال‌ ها مربیان به کمپ (اردوگاه) کشور کره جنوبی اعزام می‌ شدند و با دستگاه‌ های پیشرفته آنجا عکس یادگاری می‌ گرفتند اما حتی یک دستگاه از آن تجهیزات را فدراسیون خریداری نکرده بود. امروز اما مرکز سنجش ما از آن کمپ (اردوگاه) کره‌ ای مجهزتر است.

وی افزود: بنده اولین رئیس فدراسیون دوچرخه‌ سواری ایران هستم که به عضویت هیات رئیسه کنفدراسیون دوچرخه‌ سواری آسیا درآمده‌ ام. این یک کرسی و افتخار برای کشور است.

رئیس فدراسیون دوچرخه‌ سواری با اشاره به شرایط بحرانی فدراسیون در بدو تحویل، اضافه کرد: فدراسیونی را تحویل گرفتم که در آستانه تعلیق بود اما خوشبختانه اکنون فدراسیون به شرایط عادی بازگشته است و هیچ پرونده دوپینگی در فدراسیون جهانی علیه ما وجود ندارد.

اسدی اظهار کرد: در مجموعه فدراسیون امسال ۱۴۷ رویداد برگزار و مسابقات منطقه‌ ای نیز راه‌ اندازی شد.

۲۵۰ دوچرخه‌ سوار سازمان یافته در خراسان رضوی این رشته ورزشی را پیگیری می‌ کنند که بانوان ۷۰ نفر از این تعداد را تشکیل می‌ دهند.