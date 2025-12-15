برای نخستین بار ؛
در مدارس استثنایی شهر تهران «شهردار» انتخاب شد
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران با اشاره به تعیین شهرداران مدارس گفت: امسال برای نخستین بار، مدارس استثنایی شهر تهران نیز در اجرای این طرح مشارکت داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران در حاشیه مراسم، بیستوپنجمین آیین تنفیذ احکام شهرداران مدارس شهر تهران که امروز با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و سید احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد در تشریح روند اجرای طرح «شهردار مدرسه» با اشاره به شعار «شهردار مدرسه؛ امیدوار، پرتلاش و تمدنساز» گفت: فرایند اجرای این طرح از ابتدای سال تحصیلی آغاز شد و برای اجرای هرچه بهتر آن، برنامههای متعددی پیشبینی و اجرایی شد. در همین راستا، دورههای آموزشی متنوعی در مدارس برگزار شد و انتخابات شهرداران مدارس نیز با همکاری مستقیم دانشآموزان و با مشارکت گسترده آنان انجام گرفت.
مهدی امیری، افزود: در این دوره، نزدیک به ۲۵۰ هزار دانشآموز در فرایند انتخابات مشارکت داشتند و در نهایت ۷۰۰ شهردار مدرسه از میان دانشآموزان ۷۰۰ مدرسه در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم انتخاب شدند که بخش عمدهای از آنان از مقاطع متوسطه اول و دوم بودند، همچنین برای نخستین بار، مدارس استثنایی شهر تهران نیز در اجرای این طرح مشارکت داشتند.
امیری با اشاره به برگزاری آیین تنفیذ احکام شهرداران مدارس گفت: در این مراسم احکام این دانشآموزان برای نخستین بار با امضای شهردار تهران به آنان اهدا شد.