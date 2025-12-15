رقابت قصه‌گویان استان چهارمحال و بختیاری درمرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه گویی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: امسال هزارو ۲۰۷ شرکت کننده در ۱۰ بخش حضوری و ۳ بخش غیر حضوری ۵۵۰ اثر را به دبیرخانه این جشنواره بین‌المللی ارسال کردند.

روح الله واحد افزود: از این تعداد، ۶۶ قصه طی دو روز به رقابت می‌پردازد و آثار برتر پس فردا انتخاب خواهد شد.

به گفته وی ۳۰ اثر از چهارمحال و بختیاری به مرحله کشوری که بهمن ماه امسال به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد راه می یابد.