پخش زنده
امروز: -
معاون دادستان مرکز خوزستان با اشاره به مطالبات مردمی، بر لزوم ساماندهی پارک شهروند اهواز و برخورد قانونی، هماهنگ و جدی با افراد برهمزننده امنیت و آرامش شهروندان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امیری در جلسه ساماندهی و برنامهریزی جهت برخورد با متخلفان پارک شهروند اهواز که با حضور فرماندهان انتظامی و مدیران دستگاههای اجرایی کلانشهر اهواز برگزار شد، بر لزوم اقدام هماهنگ، میدانی و قاطع برای تأمین امنیت، آرامش و حقوق شهروندان تأکید کرد.
وی با اشاره به دغدغههای مردمی پیرامون وضعیت پارک شهروند اهواز اظهار داشت: ساماندهی این پارک و برخورد با برهمزنندگان آسایش و امنیت عمومی، یک مطالبه جدی و بهحق از سوی شهروندان است و دستگاه قضایی با حساسیت ویژه این موضوع را پیگیری میکند.
امیری با تأکید بر ضرورت ایفای نقش همه دستگاههای متولی افزود: ساماندهی وضعیت موجود صرفاً با اقدامات مقطعی محقق نمیشود و لازم است تمامی دستگاهها، بهویژه معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز، مسئولیتهای قانونی خود را بهطور کامل و مؤثر ایفا کنند.
سرپرست مجتمع قضایی شهید باهنر اهواز تصریح کرد: برای رفع مشکلات پارک شهروند، باید راهکارهای تخصصی، عملی و متناسب با شرایط این فضا توسط دستگاههای متولی طراحی و اجرا شود تا شاهد بازگشت امنیت، نظم و آرامش پایدار برای خانوادهها و شهروندان باشیم.
معاون دادستان مرکز خوزستان ادامه داد: مقرر شد که اقدامات بهصورت میدانی و با حضور همه متولیان امر در پارک شهروند انجام گردد تا ضمن بررسی دقیق چالشها و آسیبهای موجود، برخورد قاطع و قانونی با افرادی که موجب سلب آرامش و ایجاد ناامنی میشوند، صورت گیرد.
امیری بر لزوم ساماندهی اطلاعاتی متخلفان تأکید کرد و گفت: باید بانک اطلاعاتی و سوابق از افراد سابقهدار و برهمزنندگان آسایش عمومی در پارک شهروند تشکیل شود تا اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قانونی هدفمند و مؤثرتر انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در چارچوب قانون از اقدامات هماهنگ و قاطع برای صیانت از حقوق شهروندان حمایت میکند و هیچگونه مماشاتی با افرادی که امنیت و آرامش عمومی را مختل میکنند، صورت نخواهد گرفت.
در ادامه این جلسه، حاضرین، دیدگاهها، نظرات و برنامههای پیشنهادی خود را درخصوص ساماندهی پارک شهروند اهواز، ارتقای ضریب امنیت، پیشگیری از تخلفات و افزایش نظارتها مطرح کردند و بر لزوم استمرار همکاریهای بینبخشی برای تحقق نتایج ملموس و پایدار تأکید شد.