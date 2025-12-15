به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دادستان عمومی و انقلاب بندر انزلی پس از اعلام گزارش‌های مردمی در خصوص شرکتی که بدون مجوز حفاری، راه آسفالته انزلی به رضوانشهر را حفاری کرده بود، در محل حاضر شد و پس از فراخوان روسای اداره راه و پلیس راه منطقه و همچنین احضار نیروی انتظامی، تخلفات را مشاهده کرد و دستور توقف فوری اجرای این طرح را به مجری اعلام کرد.

حسن کاظم پور، تخلفات این شرکت را نداشتن مجوز حفاری، حضور نداشتن ناظر پروژه، پر نکردن خط کابل گذاری شده و بعضا کم کاری در پر کردن کامل کانال که در وسط جاده ایجاد شده و باعث بروز حوادث برای رانندگان می‌شد و همچنین رعایت نکردن الزامات ایمنی در هنگام کار و رها کردت ادوات بدون علائم در وسط جاده، اعلام کرده است.