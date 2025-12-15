پخش زنده
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با تأکید بر وضعیت نگرانکننده محیط زیست کشور، خواستار بازنگری عمیق و اقدام عملی فوری برای حل مشکلات محیطزیستی شد و هشدار داد در صورت تداوم روند فعلی، جبران خسارتها دشوار و در برخی موارد غیرممکن خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید پرویز فتاح در نشست مشترک با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه تخریب محیط زیست نوعی تضییع نعمت الهی است، افزود: نبود برنامهریزی منسجم و خرد جمعی متمرکز موجب شده تاکنون به نتایج مطلوبی در این حوزه دست نیابیم.
وی بحران آب را مهمترین چالش محیطزیستی کشور دانست و گفت: استفاده بیرویه از منابع آبی که عمر برخی از آنها به دهها هزار سال میرسد، منجر به خشکی رودخانهها، تالابها و تخریب گسترده سرزمین شده است.
به گفته فتاح، بدون تقویت فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست و مصرف صحیح آب، آینده منابع حیاتی کشور در معرض تهدید جدی قرار دارد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اشاره به نمونههایی همچون آلودگی رودخانه کارون، خشکی دریاچه ارومیه و کاهش سطح آب دریای خزر، تأکید کرد: اگر اقدام اساسی و سختگیرانه در سطح ملی انجام نشود، پیامدهای جبرانناپذیری در انتظار کشور خواهد بود.
فتاح همچنین نبود ضوابط اجرایی و ضمانتهای بازدارنده در برخورد با متخلفان محیطزیستی، بهویژه آلایندههای صنعتی را یکی از ضعفهای جدی دانست و افزود: حفاظت مؤثر از محیط زیست نیازمند مقررات شفاف، نظارت دقیق و اعمال جرایم بازدارنده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با مدیریت جدید سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری بینبخشی، زمینه بهبود وضعیت محیط زیست کشور و انتقال این سرمایه ارزشمند به نسلهای آینده فراهم شود.