مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون از خسارت شدید به محصولات کشاورزی بر اثر باران و تگرگ اخیر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرهمند آقایی بیان کرد: بارش باران شدید همراه با تگرگ روز جمعه ۲۱ آذرماه، در برخی از مناطق شهرستان کازرون موجب بروز خسارت به مزارع سبزی و صیفی و چغندر قند شد .

او بیان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی بلافاصله پس از وقوع حادثه در مناطق آسیب دیده حضور یافتند و بازدید‌های میدانی برای برآورد میزان دقیق خسارت انجام شد.

آقایی اضافه کرد: سطوح خسارت دیده شامل ۶ هکتار باقلا، ۱۰۰ هکتار کاهو، ۷۵ هکتار سبزیجات برگی و ۸۰ هکتار چغندر قند بود و میزان خسارت بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد تخمین زده شد.

آقایی در ادامه گفت: عمده خسارت در روستا‌های احمد آباد پل آبگینه، ایازآباد، پوزه بادی، حاجی آباد، بلیان و مهرنجان بود و میزان کل خسارت به محصولات زراعی حدود ۲۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون افزود: لازم است که بهره برداران بخش کشاورزی به اعلام هشدار درخصوص میزان بارندگی و احتمال سیل تگرگ توجه و تمام موارد کنترلی را رعایت کنند تا شاهد کمترین خسارت کشاورزی باشند.

او در پایان بیان کرد: با توجه به افزایش مخاطرات جوی، بیمه محصولات کشاورزی یکی از راهکار‌های مهم در کاهش خسارت احتمالی است و از کشاورزان در خواست می‌شود این موضوع را به صورت جدی مد نظر قرار دهند.

فرهمند آقایی بیان کرد: مجموع بارندگی از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ آذرماه در شهرستان کازرون ۴۷.۴ میلی متر گزارش شده است.