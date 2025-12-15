به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالحسین استان همدان گفت: این جشنواره در ۳ بخش پژوهشی، مقالات و طراحی و در محورهای تاریخ، فرهنگ، بهداشت و سلامت، فناوری، اقتصاد، هویت و تمدن‌سازی زن مسلمان برگزار شد.

فرزانه رضیان افزود: از بین آثار رسیده ۵۰۰ اثر انتخاب شد که ۷ اثر امروز در اختتامیه جشنواره به عنوان برترین طرح‌ها معرفی شدند.

او تصریح کرد: این بخش فرصتی برای ارائه دیدگاه‌های تخصصی و مستند در حوزه زن و پوشش اسلامی است و برترین طراحان به مرحله کشوری معرفی خواهند شد.

سردار زارع کمالی فرمانده سپاه انصار الحسین استان همدان هم گفت: بانوان ایرانی با پوششی عفیفانه و متناسب توانستند برترین افتخارات جهانی در زمینه‌های علمی و ورزشی را از آن خود کنند.

همچنین در این مراسم از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه قدردانی شد.