جشنواره «الوند دخت» با هدف تولید پوشاک عفیفانه در همدان امروز با معرفی برترین طراحان استان همدان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالحسین استان همدان گفت: این جشنواره در ۳ بخش پژوهشی، مقالات و طراحی و در محورهای تاریخ، فرهنگ، بهداشت و سلامت، فناوری، اقتصاد، هویت و تمدنسازی زن مسلمان برگزار شد.
فرزانه رضیان افزود: از بین آثار رسیده ۵۰۰ اثر انتخاب شد که ۷ اثر امروز در اختتامیه جشنواره به عنوان برترین طرحها معرفی شدند.
او تصریح کرد: این بخش فرصتی برای ارائه دیدگاههای تخصصی و مستند در حوزه زن و پوشش اسلامی است و برترین طراحان به مرحله کشوری معرفی خواهند شد.
سردار زارع کمالی فرمانده سپاه انصار الحسین استان همدان هم گفت: بانوان ایرانی با پوششی عفیفانه و متناسب توانستند برترین افتخارات جهانی در زمینههای علمی و ورزشی را از آن خود کنند.
همچنین در این مراسم از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه قدردانی شد.