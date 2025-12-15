مرحله دوم فصل ۲۶-۲۰۲۵ جام جهانی بیاتلون (اسکی و تیراندازی) در هوخ فیلزن اتریش به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج پنجمین مسابقه فصل در ماده ۱۲.۵ کیلومتر تعقیبی به این شرح است:

- انفرادی:

۱- اریک پروت از فرانسه ۳۰:۰۶:۰۲ دقیقه - تعداد خطا در تیراندازی: بدون خطا

۲- توماسو جاکومل از ایتالیا ۱۰:۰۲ ثانیه اختلاف - یک خطا

۳- یوهان اولاف بوتن از نروژ ۲۹:۰۰ ثانیه اختلاف - یک خطا

- در رده بندی کلی مواد تعقیبی پس از دومین مرحله از ۷ مرحله فصل، اریک پروت از فرانسه با ۱۴۰ امتیاز در صدر قرار گرفت و توماسو جاکومل از ایتالیا با ۱۳۰ و یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۱۳۰ امتیاز دوم و سوم هستند.

رده بندی سایر مواد انفرادی به این شرح است:

- در رده بندی کلی مواد سرعت پس از دومین مرحله از ۷ مرحله فصل، یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۱۴۵ امتیاز صدرنشین ماند و توماسو جاکومل از ایتالیا با ۱۲۷ امتیاز دوم و اریک پروت از فرانسه با ۱۰۹ امتیاز سوم هستند.

- در رده بندی کلی مواد انفرادی پس از اولین مرحله از ۳ مرحله فصل یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۹۰، مارتین اولدال از نروژ با ۷۵ و سباستین ساموئلسون از سوئد با ۶۵ امتیاز اول تا سوم هستند.

- در رده بندی کلی جام جهانی پس از پنجمین مرحله از ۲۱ مرحله فصل، یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۳۶۵ در صدر است و توماسو جاکومل از ایتالیا با ۲۹۸ و اریک پروت از فرانسه با ۲۸۰ امتیاز دوم و سوم هستند.

- تیمی:

* مرحله دوم - ۴ در ۷.۵ کیلومتر امدادی:

۱- نروژ ۱:۱۱:۵۴:۰۸ ساعت - ۳ خطا در تیراندازی

۲- فرانسه ۴۳:۰۱ ثانیه اختلاف - ۸ خطا

۳- سوئد ۱:۰۵:۰۷ دقیقه اختلاف - ۹ خطا

- در رده بندی بخش امدادی پس از دومین مرحله از ۵ مرحله فصل تیم‌های نروژ با ۱۸۰، فرانسه با ۱۵۰ و سوئد با ۱۳۰ امتیاز در رده‌های اول تا سوم جای دارند.