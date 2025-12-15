پخش زنده
سومین دوره انتخابات نمایندگان سازمانهای مردم نهاد در شوراهای توسعه و حمایت از تشکلها همزمان با سراسر کشور در استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس هیأت اجرایی سومین دوره انتخابات نمایندگان شکلهای مردم نهاد استان با بیان اینکه در این دوره از انتخابات ۶۵ درصد نسبت به دوره قبل افزایش مشارکت داشتیم گفت پس از رای گیری و مارش آرا آقایان فرهاد خسروی و علی قربانی به عنوان نمایندگان اصلی تشکلها و آقای علیرضا سمیعی به عنوان عضو علی البدل در این دوره انتخاب شدند.
محمد امین باقری افزود: امیدواریم این نمایندگان به عنوان نمایندگان تشکلهای مردم نهاد استان در شورای توسعه و حمایت از تشکلها نقش خود را به خوبی ایفا کرده و ارتباط خود را با بقیه تشکلها گسترش دهند و شاهد حضور پررنگ تشکلها در همه صحنهها از جمله اجتماعی و فرهنگی و افزایش در همه حوزهها و موضوعات مختلف در سطح استان باشیم.
در استان مرکزی ۴۵۹ تشکل مردم نهاد فعالیت دارند.