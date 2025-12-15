به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت الاسلام احمدرضا غلامی ظهر امروز در جلسه ستاد گرامیداشت یوم‌الله ۹دی که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان برگزار شد بیان کرد: مردم این استان در دی ماه سال ۸۸ یک روز پیش از سایر نقاط کشور و در روز ۸دی ماه خروش و حماسه ماندگار خود را به نمایش گذاشته و در مسیر دفاع از حریم ولایت در برابر آشوبگران و بر هم زنندگان نظم عمومی در میدان‌ حاضر شدند.

وی افزود: مهمترین محور برنامه‌های روز بصیرت و میثاق امت با ولایت بر مبنای جهاد تبیین و مقابله با تحریف و بازخوانی حماسه ۹دی در سطح مدارس و دانشگاه ها خواهد بود.

حجت الاسلام غلامی خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه، محافل روایتگری و کرسی های آزاد اندیشی، برگزاری مراسم عمومی در تمامی شهرستان ها و همچنین برنامه های فرهنگی و تاریخی از مهمترین ویژه برنامه های ۹دی امسال خواهد بود.