۱۵ دستگاه اتوبوس برقی تا دو روز آینده به چرخه حمل و نقل عمومی شهر اصفهان اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: هم‌زمان با بیست‌وششم آذر «روز حمل‌ونقل و رانندگان» نخستین گام جدی رویداد آدم‌وهوا برداشته می‌شود و ۱۵ دستگاه اتوبوس برقی وارد شهر خواهد شد.

سعید ساکت افزود: این نخستین ناوگان اتوبوس‌های برقی اصفهان است که پس از راه‌اندازی تاکسی‌های برقی که اکنون ۱۸۰ دستگاه آن در شهر فعال است به خانواده حمل‌ونقل پاک اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه ایستگاه ویژه شارژ خودرو‌های برقی نیز در حال توسعه است و در آینده به بهره‌برداری می‌رسد، ادامه داد: هم اکنون حدود ۷۸ نقطه شارژ خودروی برقی در شهر فعال است، همچنین ایستگاه شارژ اتوبوس‌های برقی نیز در آینده به بهره‌برداری می‌رسد تا این ناوگان بتواند با انرژی پاک در خطوط پرتردد، فعالیت خود را آغاز کند.

ساکت ادامه داد: بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی، آموزشی و خدماتی در حوزه ۷ سازمان و شرکت تخصصی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، در طول ۳۳ روز برگزاری رویداد «آدم و هوا»، به شهروندان معرفی خواهد شد.

وی با بیان اینکه روزانه حدود ۲.۵ میلیون لیتر گازوئیل در اصفهان مصرف می‌شود که سهم اتوبوس‌ها کمتر از ۱۰۰ هزار لیتر است، افزود: این سوخت نیز با PPM بسیار پایین و استاندارد تحویل ناوگان می‌شود تا کمترین میزان آلایندگی از سوی اتوبوس‌های شهری ایجاد شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به اینکه قصه آدم و هوا روایت تعامل میان انسان و محیط‌زیست است، افزود: این رویداد از ۲۶ آذر تا ۲۹ دی در استان ادامه خواهد داشت.