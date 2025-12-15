­شهر کرمانشاه در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان عضو جدید شبکه جهانی شهر‌های یادگیرنده یونسکو معرفی شد؛ دستاوردی که گامی مهم در مسیر توسعه آموزش، تقویت یادگیری مادام‌العمر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به‌شمار می‌رود.

با تایید رسمی موسسه یونسکو برای یادگیری مادام العمر (UIL) و اعلام یونسکو، شهر کرمانشاه به‌عنوان یکی از اعضای جدید شبکه جهانی شهر‌های یادگیرنده یونسکو (GNLC) در سال ۲۰۲۵ پذیرفته شد. با پیگیری‌های کمیسیون ملی یونسکو در ایران، گواهی رسمی عضویت این شهر توسط خانم ایزابل کمپف، مدیر موسسه (UIL) صادر و برای شهردار کرمانشاه ارسال شد.

با این دستاورد، کرمانشاه به‌عنوان دهمین شهر ایران به این شبکه معتبر بین‌المللی می‌پیوندد و گامی مهم در مسیر تقویت سیاست‌های آموزشی، توسعه منابع انسانی و ترویج یادگیری مادام‌العمر برمی‌دارد.

شبکه جهانی شهر‌های یادگیرنده یونسکو، متشکل از شهر‌هایی از سراسر جهان است که با تعهد به پیشبرد یادگیری در تمام سنین، بر اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات مدیریتی، گسترش ظرفیت‌های آموزشی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از طریق آموزش تأکید دارند. عضویت در این شبکه، تنها پس از ارزیابی دقیق شاخص‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی هر شهر اعطا می‌شود.

پیوستن کرمانشاه به این شبکه ارزشمند، فرصتی نو برای بهره‌گیری از تجربیات جهانی، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی نوآورانه و مشارکتی و نیز حرکت به سوی شهری پایدارتر، فراگیرتر و سالم‌تر برای شهروندان فراهم می‌آورد.