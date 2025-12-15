تشریح آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان دشتستان

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان دشتستان را تشریح کرد و گفت: با تامین اعتبار لازم، بیشتر طرح‌ها پیشرفت خوبی دارند.