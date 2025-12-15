بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ابراهیم رضایی در نشست با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت طرحهای عمرانی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان دشتستان گفت: تأمین آب، اساسیترین مطالبه مردم استان بوشهر و تکمیل و بهرهبرداری از سد دالکی، اولویت نخست برای تأمین امنیت آبی مردم بخش مرکزی دشتستان، شهر دالکی و آبپخش است.
وی با اشاره به پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی سد دالکی، افزود: این سد با وجود مشکلات مالی فعال است و انتظار میرود ظرف دو سال آینده به بهرهبرداری برسد. این سد میتواند آب موردنیاز بیش از ۱۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی را تأمین کرده و نقش تعیینکنندهای در حل بحران آب و کشاورزی منطقه داشته باشد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه از پیشرفت مناسب بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان خبر داد و اضافه کرد: این طرح با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و تأمین مالی مناسب، از طرحهای حیاتی منطقه است و امید میرود سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی در حوزه راهسازی نیز بزرگراه دالکی–کنارتخته در محور دشتستان به استان فارس را مهمترین طرح شهرستان دانست و اظهار کرد: این طرح با حمایت صنعت نفت و همکاری دستگاههای اجرایی فعال شده و پیشبینی میشود در نیمه نخست سال آینده افتتاح شود.
رضایی همچنین از آغاز عملیات اجرایی مسیر نمازگاه و طرح تعریض جاده نینیزک تا بوشکان خبر داد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اشتغالزایی جوانان شهرستان نیز گفت: راهاندازی مجتمع پتروشیمی دشتستان از مهمترین برنامهها برای ایجاد اشتغال است که مقدمات آن انجام شده و در انتظار تصویب هیئتمدیره هلدینگ خلیج فارس قرار دارد.
وی با تأکید بر لزوم پرهیز از فیلترینگ، اظهار کرد: مخالف مسدودسازی شبکهها هستم؛ راهحل، پاسخگو کردن پلتفرمهایی در چارچوب قوانین کشور است. حکمرانی در فضای مجازی یک ضرورت حقوقى و اجتماعی است.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود درباره قیمت بنزین بیان کرد: مجلس حامی افزایش قیمت بنزین نبوده است. در شرایط فشار اقتصادی، دولت نباید پیشقدم در گرانکردن بنزین شود، چرا که این اقدام آثار تورمی گستردهای دارد. مقابله با قاچاق سوخت و ارتقای کیفیت خودروها راهکارهای مؤثرتر است.
وی همچنین مطالبات نیروهای شرکتی را «کاملاً به حق» دانست و گفت: تبعیض در پرداختها و نبود امنیت شغلی برخلاف عدالت و قانون اساسی است و این نیروها شایسته برخورد منصفانه هستند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در ارزیابی عملکرد دولت، اظهار داشت: عملکرد دولت مطابق وعدهها و انتظارات نیست و با توجه به افزایش نرخ ارز، گرانی کالاها و کوچکتر شدن سفره مردم، نمره قبولی به دولت نمیدهم؛ هرچند معتقدم باید به دولت کمک کرد و موفقیت دولت، موفقیت کشور است.
نماینده دشتستان درباره شایعات مطرحشده پیرامون مأموریت در وزارت امور خارجه، اظهار کرد: هیچگونه درخواست یا تمایلی برای مأموریت در وزارت خارجه نداشتهام و افتخار من، نمایندگی مردم دشتستان است.
وی با اعلام شفاف حقوق نمایندگی خاطرنشان کرد: حقوق نمایندگان مجلس حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان در ماه است و هیچ پرداخت دیگری تحت عنوان اضافهکار یا مأموریت دریافت نمیشود.
رضایی با انتقاد از عملکرد وزارت نفت در وحدتیه تأکید کرد: برداشت نفت بدون ارائه خدمات متناسب به مردم قابل قبول نیست و مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ باید به الزام قانونی تبدیل شود.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای گردشگری دشتستان، یادآور شد: گردشگری میتواند موتور اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان باشد و با حمایت مالی، تسهیل سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیتهای مردمی، میتوان بخشی از مشکل بیکاری را حل کرد.