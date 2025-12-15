پخش زنده
امروز: -
رئیس بنیاد نخبگان مازندران نمایشگاه الکامپ را بستری راهبردی برای اتحاد فناوران و شرکتهای دانشبنیان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امید اعتماد رئیس بنیاد نخبگان استان مازندران با اشاره به نقش محوری نمایشگاههای تخصصی در توسعه فناوری، نمایشگاه الکامپ را بستری ضروری برای همافزایی و پیشبرد اهداف ملی در حوزههای پیشرفته فناوری دانست و از تمام فعالان این عرصه برای حضور در دوازدهمین دوره این رویداد دعوت کرد.
وی در آستانه برگزاری نمایشگاه الکامپ گفت: این رویداد فرصتی استثنایی برای گردهمایی شرکتهای دانشبنیان، فناوران و نخبگان حوزههای سختافزار، نرمافزار، آیتی و هوش مصنوعی است.
اعتماد با تأکید بر نقش نمایشگاه الکامپ به عنوان یک پلتفرم راهبردی و اتحادساز، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه صرفاً یک رویداد تجاری نیست، بلکه کارگاهی مشترک برای فکر و عمل است که میتواند با هماندیشی و تبادل تجربیات، همکاریهای مؤثر و راهحلهای نوآورانه برای چالشهای موجود ایجاد کند.
وی افزود: در عصر حاضر که هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال موتور محرک توسعه جهانی هستند، ما نیازمند رویدادهایی هستیم که ظرفیتهای داخلی را شناسایی، شبکهسازی و تقویت کنند. نمایشگاه الکامپ یکی از این کانونهای مهم است.
رئیس بنیاد نخبگان مازندران همچنین از حمایت کامل این بنیاد از نمایشگاه و شرکتکنندگان خبر داد و گفت: بنیاد نخبگان استان با تمام ظرفیت خود در کنار این رویداد ملی خواهد بود و از ایدهها، استعدادها و محصولات نوآورانه حاضر در نمایشگاه حمایت میکند.
وی در پایان از تمامی فعالان، پژوهشگران، استارتاپها و شرکتهای علاقهمند دعوت کرد تا در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی الکامپ مازندران که از ۱۶ تا ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در نمایشگاه بینالمللی نیاوران ساری برگزار میشود، حضور فعال داشته باشند.