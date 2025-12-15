سرپرست معاونت امور اقتصادی اداره کل صمت خوزستان گفت: توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید همراه با عدالت در دسترسی به کالا‌ها و افزایش رضایت عمومی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه بررسی چگونگی جذب و توزیع انواع کالا‌ها و مایحتاج مردم توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ استان با حضور علی‌محمد رحمانی‌زاده سرپرست معاونت امور اقتصادی اداره کل صمت خوزستان در سالن جلسات اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان برگزار شد.

در این نشست که با هدف ساماندهی شبکه توزیع کالا‌های اساسی و بررسی نحوه تأمین نیاز‌های روزمره شهروندان برگزار شد، مسئولان فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای استان و جمعی از مدیران واحد‌های بازرگانی حضور داشتند.

علی‌محمد رحمانی‌زاده بر اهمیت هماهنگی میان بخش خصوصی و نهاد‌های نظارتی در زمینه توزیع اقلام مصرفی مردم تأکید کرد و گفت: توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید همراه با عدالت در دسترسی به کالا‌ها و افزایش رضایت عمومی باشد.

وی ضمن اشاره به ضرورت اجرای دقیق ضوابط عرضه کالا، افزود: جذب انواع کالا‌ها از طریق شبکه‌های رسمی و توزیع هدفمند آن میان واحد‌ها به صورت منظم، گام مهمی در تنظیم بازار استان محسوب می‌شود.

در ادامه جلسه، نمایندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان خوزستان گزارشی از وضعیت فعلی توزیع اقلام مصرفی و مشکلات موجود ارائه کردند و پیشنهاد‌هایی برای بهبود فرایند تأمین و عرضه کالا‌ها مطرح شد.

گفتنی است این جلسه با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم و بررسی راهکار‌های تسهیل در تأمین کالا‌های مورد نیاز استان برگزار گردید.