مردم سمنان امروز با مردی وداع کردند که نه تنها مقام علمی بلکه جایگاه اجتماعی اش او را به پدری معنوی برای این استان مبدل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، جمعیتی که امروز برای آخرین وداع با مرد اخلاق و پیر علم و عمل به خیابان های سمنان آمده بودند از ماندگاری یاد و خاطره آیت الله سید محمد شاهچراغی در قلب ها و اذهان مردم حمایت داشت .

اخلاق نیکو و مردم داری آیت الله شاهچراغی یکی از عوامل محبوبیت این عالم ربانی میان مردم بود به گونه ای که از وی به عنوان پدر معنوی استان ، سید خندان و محور وحدت یاد می کنند.

آیت الله سید محمد شاهچراغی در ۲۰ خرداد ۱۳۱۳ در روستای حسن‌آباد از توابع دامغان به دنیا آمد؛ وی تحصیلات مقدماتی را در دامغان و سمنان گذراند و سپس در حوزه علمیه قم به تکمیل تحصیلات خود پرداخت.

وی یکی از شاگردان امام خمینی (ره) بود و بخاطر فعالیت و مبارزه با رژیم طاغوت توسط ساواک دستگیر و به محکوم زندان محکوم شد.

از جمله سوابق این مجاهد مبارز؛ امام جمعه شهر مهدیشهر ، مدیر کل بنیاد شهید استان سمنان، امامت جمعه سمنان ، نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان و نمایندگی مردم استان سمنان در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری‌ است .

این عالم فرزانه بیست و دوم آذر ماه دار فانی را وداع گفت . مراسم تشییع پیکر آن مرحوم از دقایقی پیش از معراج شهدای سمنان آغاز شده و تا بارگاه مطهر امامزاده یحیی ادامه دارد .

پیکر این عالم جلیل القدر طبق وصیت وی در زادگاهش روستای حسن آباد دامغان به خاک سپرده می شود . این مراسم سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه برگزار خواهد شد.