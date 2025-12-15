پخش زنده
تیم ملی اسکیت رولبال مردان ایران مسابقات خود را در جام جهانی مقتدرانه آغاز کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی اسکیت رولبال آقایان ایران رقابتهای جام جهانی را با نمایشی کمنقص و مقتدرانه آغاز کرد.
ملیپوشان کشورمان امروز دوشنبه ۲۴ آذر در نخستین دیدار خود مقابل تیم آرژانتین، با تسلط کامل بر جریان مسابقه، به پیروزی قاطع ۱۴ بر یک دست پیدا کردند.
بازیکنان ایران از همان دقایق ابتدایی با بازی هجومی، سرعت بالا و هماهنگی مثالزدنی، برتری خود را به حریف دیکته کردند و با حفظ تمرکز تا پایان مسابقه، اختلاف قابلتوجهی در نتیجه رقم زدند.
این برد پرگل، نشاندهنده آمادگی مطلوب و انگیزه بالای تیم ملی برای ادامه رقابتهاست.
تیم ملی رولبال آقایان ایران با این پیروزی قاطع، گام نخست خود را در جام جهانی را محکم برداشت و تا ساعاتی دیگر در دومین دیدار خود در مرحله گروهی باید به مصاف فیلیپین برود.
هفتمین دوره جام جهانی اسکیت رولبال از امروز ۲۴ تا ۲۷ آذرماه به میزبانی شهر دبی کشور امارات برگزار میشود.