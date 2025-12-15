«ایستاده در کنار تیمز» نمونهای از سینماحقیقتِ واقعی
عزتالله ضرغامی با تأکید بر نقش کمتر دیدهشده نیروهای لجستیک در دوران دفاع مقدس، مستند «ایستاده در کنار تیمز» را روایتی صادقانه از مدیریت جهادی و فداکاری رزمندگانی دانست که قهرمانیشان پشت صحنه جنگ رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
عزتالله ضرغامی وزیر سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و همرزم شهید صنیع خانی؛ درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما و در حاشیه تماشای مستند «ایستاده در کنار تیمز» که به نام و یاد شهید صنیعخانی تولید شده است، این اثر را ادای احترامی به همه رزمندگان و شهدای حوزه لجستیک جنگ تحمیلی دانست.
وی با اشاره به مظلومیت نیروهای پشتیبانی و ترابری در دفاع مقدس گفت: همانطور که در رسانهها معمولاً مجریان و چهرههای جلوی دوربین دیده میشوند و اخلاص عوامل پشت صحنه کمتر به چشم میآید، در جنگ هم بچههای لجستیک با وجود نقش حیاتیشان کمتر شناخته شدند، در حالی که کارهای بزرگی انجام دادند و شهدای بزرگی تقدیم کردند.
ضرغامی با بیان اینکه بسیاری از نیروهای لجستیک، بهویژه در حوزه ترابری، نقش محوری در موفقیتهای جنگ داشتند، افزود: این افراد شناختهشده نیستند، اما شهید صنیعخانی نماد و شناسنامه این جریان است. آغاز مستند با تصویری از شهید داوود کریمی، فرمانده سپاه تهران، ادای احترامی به بچههای جنوب شهر تهران، نازیآباد و رزمندگان گمنام لجستیک بود.
وی با مرور خاطراتی از مدیریت جهادی دوران جنگ تصریح کرد: روحیهای که آن روزها حاکم بود، روحیه امروز و فردا کردن و کار اداری نبود. وقتی نیاز فوری به تجهیزات وجود داشت، پاسخها فوری و با تمام توان داده میشد. آن زمان نه خبری از نسبتها و روابط بود و نه ملاحظات غیرجهادی؛ روحیه خالص جهاد حاکم بود.
ضرغامی با اشاره به نقش کلیدی ترابری در جابهجایی یگانها، رزمندگان و تجهیزات سنگین در جنگ گفت: مستند بهخوبی نشان میدهد که چگونه کارهایی که به ظاهر ناممکن بود، با همت این نیروها انجام میشد. استفاده مناسب از تصاویر آرشیوی و روایتهای صادقانه همرزمان شهید صنیعخانی، تأثیر عاطفی عمیقی ایجاد کرده است.
وی در پایان با تقدیر از عوامل تولید این مستند و جشنواره سینماحقیقت خاطرنشان کرد: حقیقت واقعی همین است و قهرمان واقعی همین آدمها هستند. این مستند توانسته نسل جدید را به این شخصیتهای بزرگ و کمتر دیدهشده متصل کند و جا دارد بابت زنده نگه داشتن یاد شهدا و روایت درست تاریخ، از سازندگان آن تشکر کنم.