به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عزت‌الله ضرغامی وزیر سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همرزم شهید صنیع خانی؛ درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما و در حاشیه تماشای مستند «ایستاده در کنار تیمز» که به نام و یاد شهید صنیع‌خانی تولید شده است، این اثر را ادای احترامی به همه رزمندگان و شهدای حوزه لجستیک جنگ تحمیلی دانست.

وی با اشاره به مظلومیت نیرو‌های پشتیبانی و ترابری در دفاع مقدس گفت: همان‌طور که در رسانه‌ها معمولاً مجریان و چهره‌های جلوی دوربین دیده می‌شوند و اخلاص عوامل پشت صحنه کمتر به چشم می‌آید، در جنگ هم بچه‌های لجستیک با وجود نقش حیاتی‌شان کمتر شناخته شدند، در حالی که کار‌های بزرگی انجام دادند و شهدای بزرگی تقدیم کردند.

ضرغامی با بیان اینکه بسیاری از نیرو‌های لجستیک، به‌ویژه در حوزه ترابری، نقش محوری در موفقیت‌های جنگ داشتند، افزود: این افراد شناخته‌شده نیستند، اما شهید صنیع‌خانی نماد و شناسنامه این جریان است. آغاز مستند با تصویری از شهید داوود کریمی، فرمانده سپاه تهران، ادای احترامی به بچه‌های جنوب شهر تهران، نازی‌آباد و رزمندگان گمنام لجستیک بود.

وی با مرور خاطراتی از مدیریت جهادی دوران جنگ تصریح کرد: روحیه‌ای که آن روز‌ها حاکم بود، روحیه امروز و فردا کردن و کار اداری نبود. وقتی نیاز فوری به تجهیزات وجود داشت، پاسخ‌ها فوری و با تمام توان داده می‌شد. آن زمان نه خبری از نسبت‌ها و روابط بود و نه ملاحظات غیرجهادی؛ روحیه خالص جهاد حاکم بود.

ضرغامی با اشاره به نقش کلیدی ترابری در جابه‌جایی یگان‌ها، رزمندگان و تجهیزات سنگین در جنگ گفت: مستند به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه کار‌هایی که به ظاهر ناممکن بود، با همت این نیرو‌ها انجام می‌شد. استفاده مناسب از تصاویر آرشیوی و روایت‌های صادقانه همرزمان شهید صنیع‌خانی، تأثیر عاطفی عمیقی ایجاد کرده است.

وی در پایان با تقدیر از عوامل تولید این مستند و جشنواره سینماحقیقت خاطرنشان کرد: حقیقت واقعی همین است و قهرمان واقعی همین آدم‌ها هستند. این مستند توانسته نسل جدید را به این شخصیت‌های بزرگ و کمتر دیده‌شده متصل کند و جا دارد بابت زنده نگه داشتن یاد شهدا و روایت درست تاریخ، از سازندگان آن تشکر کنم.