مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از آمادگی کامل نیروها و تجهیزات راهداری استان برای مدیریت شرایط تردد جادهای در بارشهای پیشِرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد در نشست ویدئو کنفرانسی اضطراری مدیریت بحران و راهداری زمستانی که به ریاست معاون راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برگزار شد، با اشاره به بارشهای هفته گذشته در خوزستان اظهار کرد: در موج بارندگی اخیر، با بکارگیری ۳۲۰ نیروی راهدار در قالب ۳۰ گشت فعال راهداری و همچنین ۳۵۰ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری سبک و سنگین آماده عملیات همچنین همراهی سایر دستگاههای خدماترسان، هیچگونه انسدادی در محورهای استان رخ نداد و با انجام عملیات ریزشبرداری، تمامی راهها باز و تردد بهصورت ایمن برقرار بود.
وی با بیان اینکه بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، سامانه بارشی جدیدی در راه خوزستان است، افزود: در جلسه ستاد مدیریت بحران استان، بر لزوم آمادهباش کامل همه دستگاههای خدماترسان تأکید شد و در همین راستا، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان نیز هماهنگیها و برنامهریزیهای لازم را برای حضور نیروها و گشتهای راهداری در محورهای استان انجام داده است.
جولانژاد با اشاره به نوسازی ناوگان راهداری استان تصریح کرد: با ورود ۱۰۰ دستگاه ماشینآلات جدید، شاهد تقویت ناوگان راهداری خوزستان هستیم و اگرچه انتقال این تجهیزات نیازمند کشندههای ویژه است، اما برای حفظ آمادگی و رفع احتمالی انسداد محورهای استان در بارشهای پیشِرو، از ظرفیت ماشینآلات بخش خصوصی نیز استفاده خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان بیان داشت: علاوه بر این، تعدادی پل باکسی و خرپایی بهصورت پراکنده در سطح استان پیشبینی شده است که در صورت نیاز، برای جلوگیری از انسداد محورهای مواصلاتی مورد استفاده قرار میگیرند.
وی در پایان تأکید کرد: همه امکانات و تجهیزات راهداری استان در کنار سایر دستگاههای خدماترسان از جمله پلیس راه، هلال احمر، اورژانس و دیگر نهادهای امدادی، برای جلوگیری از انسداد راهها و ارائه خدمات به کاربران جادهای در آمادهباش کامل قرار دارند.