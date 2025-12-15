مستند رادیویی «پنجره» و برنامه‌های «کتاب فرهنگ»، «پرنیان قصه»، «حکایت آزادگی» و «برنامه هفتم»، از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «کتاب فرهنگ» در ادامه رویکرد توجه به مخاطبان آینده‌ساز، امروز با بررسی نقش کودک و نوجوان پرسشگر و کنجکاو در کتاب‌ها از رادیو فرهنگ پخش می‌شود. نگاهی که می‌کوشد خواندن را از یک تمرین منفعل، به تجربه‌ای خلاق، مشارکتی و آگاهانه تبدیل کند.

در این قسمت از «کتاب فرهنگ»، کتاب نه فقط به‌عنوان یک متن خواندنی، بلکه به‌مثابه بستری برای پرورش سؤال‌سازی، کنجکاوی و تفکر انتقادی در میان نسل نو مورد توجه قرار می‌گیرد. برنامه با حضور کارشناسی رامین حسین نژاد تلاش دارد نشان دهد که مخاطب کودک و نوجوان، تنها دریافت‌کننده پیام نیست، بلکه کنشگری فعال در فرآیند معناپردازی کتاب‌هاست.

این برنامه با اجرای فاطمه حقیقت‌ناصری و تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی، پخش می شود و رامین حسین‌نژاد به‌عنوان کارشناس حضوری، درباره جایگاه پرسش‌گری، تخیل و مشارکت ذهنی کودکان و نوجوانان در مواجهه با کتاب سخن می‌گوید..

«آخرین رویداد‌های حوزه کودک و نوجوان» با اجرای سپیده زهرا سادات ابوترابی و همراهی یک مهمان نوجوان پخش می‌شود. «بخوان و خلاق باش» با اجرای جمعی از نوجوانان به تجربه‌های تازه کتاب‌خوانی می‌پردازد و «گزارشگر کوچک» با اجرای رایان نگاه کودکانه و بی‌واسطه به دنیای کتاب را روایت می‌کند.

در این برنامه، نرگس مبارکی نوجوان ۱۲ ساله و کتاب‌خوان، به‌عنوان مهمان حضوری حضور دارد و مبینا کریمی امین، کانون‌یار فعال از شهرستان کلاله، به‌صورت تلفنی در بحث مشارکت می‌کند. همچنین طرح سؤال و تعامل مستقیم با مخاطبان، بخش مهمی از این قسمت را شکل می‌دهد.

برنامه «کتاب فرهنگ»، ساعت ۲۰ از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شود.

مستند رادیویی «پنجره»، با نگاهی به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) خطاب به کامیون‌داران در اواخر آذرماه ۱۳۶۲، به بررسی نقش تعیین‌کننده رانندگان حمل‌ونقل در عبور کشور از یکی از حساس‌ترین مقاطع جنگ تحمیلی می‌پردازد.

در شرایطی که کشور در سال ۱۳۶۲ با فشار‌های ناشی از جنگ تحمیلی روبه‌رو بود و به‌ دلیل پایین بودن نرخ کرایه‌ها، حجم زیادی از کالا‌های اساسی و گران‌بهای مورد نیاز مردم در گمرکات کشور انباشته شده بود، حضرت امام خمینی (ره) با صدور فرمانی تاریخی بر ضرورت خروج سریع کالا‌ها از گمرک و همکاری جدی کامیون‌داران و رانندگان حمل‌ونقل تأکید کردند.

مستند رادیویی «پنجره»، با محور قرار دادن این فرمان سرنوشت‌ساز، تلاش دارد ابعاد اجتماعی، اقتصادی و تاریخی آن مقطع و نقش اثرگذار رانندگان را بازخوانی کند.

این مستند را به مناسبت گرامی‌داشت روز حمل‌ونقل ، رادیو معارف تهیه و تدارک دیده است.

مستند رادیویی «پنجره» به تهیه‌کنندگی سید محمدمهدی رکنی، امشب ساعت ۲۳:۰۰، از رادیو معارف پخش می شود.

قصه‌های ابداعی ویژه کودکان و نوجوانان در «پرنیان قصه» رادیو نمایش شنیده می‌شود.

این برنامه رادیویی داستان‌ها برگرفته از نشانه‌های ساده و روزمره زندگی خانوادگی و اجتماعی است که علاوه بر سرگرمی جنبه آموزشی نیز دارد.

هدف این برنامه تأکید بر قصه‌هایی است که تخیل کودکان و نوجوانان را تقویت کند.

برنامه رادیویی «پرنیان قصه»، به روایت بهناز بستان‌دوست و بازیگری شیرین سپه‌راد و بهادر ابراهیمی، شنبه تا چهارشنبه، در سه نوبت زمانی ۰۶:۳۰، ۱۴:۳۰ و ۲۳:۰۰، از رادیو نمایش پخش می‌شود.

برنامه رادیویی «حکایت آزادگی» مخاطبان را با خاطرات عباس جمالی، آزاده سرافراز دفاع مقدس و روایت ده سال اسارت، امید و بازگشت به وطن همراه می‌کند.

در این برنامه در ادامه روایت‌های ماندگار آزادگان جنگ تحمیلی، به بیان خاطرات عباس جمالی پرداخته می‌شود، آزاده‌ای که ده سال از عمر خود را در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق سپری کرده و اکنون از تجربه‌ای می‌گوید که سراسر درس مقاومت و ایستادگی است.

«حکایت آزادگی»، به تهیه‌کنندگی حمیده نجاتی و اجرای محبوبه شیرعلی، دوشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها، ساعت ۲۲:۰۵، از رادیو معارف پخش می‌شود.

برنامه رادیویی «برنامه هفتم»، با موضوع بازآفرینی شهری به‌عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌ها در برنامه هفتم توسعه و همچنین ترمیم و احیای بافت‌های تاریخی و مشخص کردن بافت‌های هدف بازآفرینی، پنج‌شنبه ۲۷ آذر از رادیو اقتصاد پخش می شود.

در این برنامه با حضور جمعی از کارشناسان و مدیران حوزه بازآفرینی شهری همچون، مهنازعطاران (سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی ایران)، میثم دقتی‌نجد (مشاور مدیرعامل و رئیس گروه معماری و مرمت شرکت بازآفرینی شهری ایران)، سیدحمید موسوی (معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران) و افشین حق‌پرست (کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه)، به بررسی ابعاد مختلف بازآفرینی شهری پرداخته می‌شود.

«برنامه هفتم»، به تهیه‌کنندگی لیلا روزبهانی و اجرای محسن احمدی‌فرد، پنج‌شنبه‌ها، ساعت ۲۱:۰۰، می شود.