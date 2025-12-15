رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: حرکت‌های فرهنگی این موسسه که با محوریت خدمت و ارادت خالصانه به ساحت مقدس امام رئوف (ع) شکل گرفته، شایسته تقدیر است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به خدمات ارزنده موسسه عشاق، به ویژه در چایخانه حرم مطهر رضوی، گفت: حرکت‌های فرهنگی این موسسه که با محوریت خدمت و ارادت خالصانه به ساحت مقدس امام رئوف (ع) شکل گرفته، شایسته تقدیر است و نشان از روحیه جهادی مردم مؤمن استان کرمان دارد.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار با جمعی از فعالان فرهنگی موسسه عشاق، ضمن تقدیر از زحمات و اخلاص اعضای این موسسه در مسیر خدمتگزاری به زائران حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، بر اهمیت توسعه فعالیت‌های مردمی در عرصه‌های فرهنگی و خدماتی تأکید کرد.

وی در ادامه با استقبال از روند رو به رشد این مجموعه، که از اعزام ۱۱۰ نفر آغاز شده و اکنون با دو برابر شدن اعضا، شیفت‌های خدمت خود را کوتاه‌تر کرده است، پیشنهاد همکاری سازنده‌ای را مطرح نمود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تصریح کرد: می‌توان به نحوی برنامه‌ریزی و هماهنگی کرد که یک شیفت از شیفت‌های منظم موسسه فرهنگی عشاق در چایخانه حرم مطهر، به صورت اختصاصی توسط قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان کرمان انجام پذیرد.

وی این همکاری را به عنوان یک الگوی خدمت‌رسانی جهادی و فرهنگی معرفی کرد و افزود: بسیار خرسند خواهیم شد اگر همکاران ما در دستگاه قضایی، به صورت سالیانه یک شیفت را به این امر خیر اختصاص دهند، زیرا این اقدام نه تنها موجب فیض معنوی برای همکاران می‌شود، بلکه تعمیق ارتباط بین قشر خدمتگزار و ارادتمندان به ساحت اهل بیت (ع) را در پی خواهد داشت.

مدیر موسسه فرهنگی عشاق کرمان نیز در این نشست گفت: این موسسه از حدود سه سال قبل راه اندای شده و یکی از برنامه‌های آن، خدمتگزاری در چایخانه حرم مطهر امام رضا (ع) و پذیرایی از زائران حرم در شیفت‌های از پیش تعیین شده است.

حجت رضوانی ضمن اشاره به این مطلب که این شیفت‌ها معمولا هر سه ماه به سه ماه است، تصریح کرد: امسال با توجه به فعالیت‌های خوب موسسه عشاق؛ شیفت‌های حرم مطهر رضوی برای این موسسه هر دو ماه یکبار تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در شیفت‌های اول حدود ۱۱۰ نفر از کرمان اعزام شدند که در حال حاضر تعداد اعضا تقریبا دو برابر شده است، گفت: هزینه‌های چایخانه از طرف اعضا، خیرین و مردم تامین می‌شود و تمام برنامه‌ها مردمی اجرایی می‌شود.

مدیر موسسه فرهنگی عشاق کرمان افزود: کار راه‌اندازی چایخانه دایمی در شهر کرمان نیز در دست انجام است و در این راستا سازه آن تهیه شده و با کمک شهرداری قرار است در بلوار جمهوری اسلامی در زمینی که اختصاص داده شده نصب گردد و در این مجموعه در کنار فعالیت‌های چایخانه، قرار است اقدامات فرهنگی و خدماتی در ۱۸ موضوع به مردم ارائه گردد.

رضوانی با بیان این مطلب که شیفت بعدی که قرار است خدام موسسه در چایخانه حرم رضوی خدمتگزاری کنند در بهمن ماه است، عنوان کرد: تمام اقدامات چایخانه از نظافت و بهداشت محیط تا پذیرایی و انتظامات همه توسط کرمانی‌ها انجام می‌شود.

وی یادآور شد: در پذیرایی که توزیع می‌شود در کنار چای و دمنوش؛ از بسته‌های سوغات کرمانی نیز در نظر گرفته شده که بین زائران توزیع می‌شود و با استقبال خوبی هم روبه‌رو شده است.

مدیر موسسه فرهنگی عشاق کرمان عنوان کرد: این موسسه تمام تلاش خود را گذاشته که به‌عنوان نماینده مردم کرمان و استان حاج قاسم رضایتمندی زائران و مسئولان آستان قدس رضوی را جلب کند که در نتیجه جلب رضایت الهی و امام رئوف است.