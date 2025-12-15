به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب‌زاده گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی ماموران دایره آگاهی و کلانتری ۱۴ این شهرستان، انبار محل نگهداری پوشاک و لباس خارجی قاچاق شناسایی شد.

وی افزود: در این انبار ۱۰ هزار و ۶۶۶ دست لباس و پوشاک خارجی دپو شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از معرفی متهم ۳۴ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی اشاره کرد و گفت: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.