فرمانده انتظامی بندرانزلی از کشف ۴۲ میلیارد ریال پوشاک قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهابزاده گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی ماموران دایره آگاهی و کلانتری ۱۴ این شهرستان، انبار محل نگهداری پوشاک و لباس خارجی قاچاق شناسایی شد.
وی افزود: در این انبار ۱۰ هزار و ۶۶۶ دست لباس و پوشاک خارجی دپو شده بود.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از معرفی متهم ۳۴ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی اشاره کرد و گفت: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردهاند.