مرحله دهم فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ جام جهانی اسکی آلپاین در وال دیسر فرانسه برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج رقابت در ماده مارپیچ کوچک به این شرح اعلام شد:
* مجموع زمانی دو ران یا حرکت:
۱- تیمون هوگان از نروژ ۱:۳۷:۸۹ دقیقه
۲- لوئیک مِیارد از سوئیس ۱:۳۸:۱۷،
۳- هنریک کریستوفرسن از نروژ ۱:۳۸:۲۳
- در رده بندی کلی ماده مارپیچ کوچک پس از سومین مرحله از ۱۱ مرحله فصل، تیمون هوگان از نروژ با ۱۹۵ امتیاز پیشتاز شد و پاکو راسا از فرانسه ۱۴۰ امتیاز دوم و لوکاس پینیرو از برزیل با ۱۲۶ امتیاز دوم و سوم هستند.
- وضعیت سایر مواد به این شرح است:
- در رده بندی کلی ماده مارپیچ بزرگ پس از چهارمین مرحله از ۹ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۲۶۰ و اشتفان برن اشتینر از اتریش با ۲۴۵ امتیاز اول و دوم هستند و هنریک کریستوفرسن از نروژ با ۲۰۰ امتیاز سوم است.
- در رده بندی کلی ماده مارپیچ سرعت یا سوپرجی پس از دومین مرحله از ۹ مرحله فصل، وینسنت کرخمایر از اتریش با ۱۸۰، مارکو اودرمت از سوئیس با ۱۴۵ و فردریک مولر از نروژ با ۱۲۵ امتیاز در ردههای اول تا سوم هستند.
- در رده بندی ماده داونهیل یا سرعت پس از اولین مرحله از ۹ مرحله فصل مارکو اودرمت از سوئیس با ۱۰۰، رایان کوچران زیگل از آمریکا با ۸۰ و آدریان سمیست از نروژ با ۶۰ امتیاز اول تا سوم هستند.
- در رده بندی کلی جام جهانی اسکی آلپاین پس از دهمین مرحله از ۳۷ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۵۰۵ امتیاز پیشتاز است و هنریک کریستوفرسن از نروژ با ۳۰۲ و تیمو هوگان از نروژ با ۲۸۱ امتیاز دوم و سوم هستند.