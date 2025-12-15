به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج رقابت در ماده مارپیچ کوچک به این شرح اعلام شد:

* مجموع زمانی دو ران یا حرکت:

۱- تیمون هوگان از نروژ ۱:۳۷:۸۹ دقیقه

۲- لوئیک مِیارد از سوئیس ۱:۳۸:۱۷،

۳- هنریک کریستوفرسن از نروژ ۱:۳۸:۲۳

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ کوچک پس از سومین مرحله از ۱۱ مرحله فصل، تیمون هوگان از نروژ با ۱۹۵ امتیاز پیشتاز شد و پاکو راسا از فرانسه ۱۴۰ امتیاز دوم و لوکاس پینیرو از برزیل با ۱۲۶ امتیاز دوم و سوم هستند.

- وضعیت سایر مواد به این شرح است:

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ بزرگ پس از چهارمین مرحله از ۹ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۲۶۰ و اشتفان برن اشتینر از اتریش با ۲۴۵ امتیاز اول و دوم هستند و هنریک کریستوفرسن از نروژ با ۲۰۰ امتیاز سوم است.

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ سرعت یا سوپرجی پس از دومین مرحله از ۹ مرحله فصل، وینسنت کرخمایر از اتریش با ۱۸۰، مارکو اودرمت از سوئیس با ۱۴۵ و فردریک مولر از نروژ با ۱۲۵ امتیاز در رده‌های اول تا سوم هستند.

- در رده بندی ماده داونهیل یا سرعت پس از اولین مرحله از ۹ مرحله فصل مارکو اودرمت از سوئیس با ۱۰۰، رایان کوچران زیگل از آمریکا با ۸۰ و آدریان سمیست از نروژ با ۶۰ امتیاز اول تا سوم هستند.

- در رده بندی کلی جام جهانی اسکی آلپاین پس از دهمین مرحله از ۳۷ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۵۰۵ امتیاز پیشتاز است و هنریک کریستوفرسن از نروژ با ۳۰۲ و تیمو هوگان از نروژ با ۲۸۱ امتیاز دوم و سوم هستند.