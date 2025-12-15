پخش زنده
پرونده ۳ واحد آلاینده محیط زیست در اشترجان فلاورجان در مراجع قضایی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان گفت: با هدف اجرای دقیق قوانین و جلوگیری از استمرار آلودگی هوا، پس از پایشهای مستمر محیط زیستی در شهرک صنعتی اشترجان و صدور اخطاریههای قانونی برای برخی از واحدهای آلاینده، در نهایت پرونده تخلف سه واحد صنعتی که به هشدارهای صادره بیتوجهی کرده بودند، به مراجع قضایی ارجاع شد.
باقر یعقوبی افزود: اقدامات نظارتی تا رفع کامل آلودگی و رفع نواقص زیستمحیطی همچنان ادامه خواهد داشت و با تکرار تخلف، برخورد قانونی متناسب با قوانین حفاظت از محیط زیست اعمال خواهد شد.
شهرک صنعتی اشترجان یکی از نخستین شهرکهای صنعتی کشور بهشمار میآید که در شهرستان فلاورجان و ۳۵ کیلومتری غرب شهر اصفهان در دامنه شمالی رشته کوه موسوم به "اشترجان" واقع شده است.
واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک در زمینههای ریختهگری، شیمیایی، پلاستیک و لاستیک، برق و الکترونیک، کانی غیرفلزی، تراشکاری، ماشین سازی و قطعه سازی فعالیت دارند.