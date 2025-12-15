به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان زرقان گفت: کاروان سلامت خانه هلال شهریار با همکاری گروه موکب درمانی عشاق‌الشفا در مدرسه شهید فرود درخشان زرقان مستقر شد و به هشتاد و هفت مراجعه کننده خدمات درمانی ارائه کردند.

مهدی رنجبر افزود : در این برنامه، تیمی متشکل از پزشک عمومی، ماما و روانشناس به ارائه خدمات پزشکی، غربالگری و مشاوره‌ای به مراجعه‌کنندگان پرداختند.

رنجبر بیان کرد : در این دوره درمانی خدمات سنجش رایگان فشارخون و قندخون برای تمام مراجعین انجام شد که نقش مؤثری در ترویج فرهنگ پیشگیری و مراقبت‌های اولیه سلامت در جامعه داشت.

او بیان کرد : اجرای این طرح، گامی مؤثر در مسیر ارتقای سلامت جسمی و روانی شهروندان و جلوه‌ای از خدمت‌رسانی جمعیت هلال‌احمر به مردم محسوب می‌شود.