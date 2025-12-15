پخش زنده
حدود صد نفر از خدمات رایگان کاروان سلامت خانه هلال شهریار در زرقان بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان زرقان گفت: کاروان سلامت خانه هلال شهریار با همکاری گروه موکب درمانی عشاقالشفا در مدرسه شهید فرود درخشان زرقان مستقر شد و به هشتاد و هفت مراجعه کننده خدمات درمانی ارائه کردند.
مهدی رنجبر افزود : در این برنامه، تیمی متشکل از پزشک عمومی، ماما و روانشناس به ارائه خدمات پزشکی، غربالگری و مشاورهای به مراجعهکنندگان پرداختند.
رنجبر بیان کرد : در این دوره درمانی خدمات سنجش رایگان فشارخون و قندخون برای تمام مراجعین انجام شد که نقش مؤثری در ترویج فرهنگ پیشگیری و مراقبتهای اولیه سلامت در جامعه داشت.
او بیان کرد : اجرای این طرح، گامی مؤثر در مسیر ارتقای سلامت جسمی و روانی شهروندان و جلوهای از خدمترسانی جمعیت هلالاحمر به مردم محسوب میشود.