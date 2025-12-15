رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: ایام میلاد بزرگان دین فرصت مناسبی برای شناخت، تاسی و بهره‌گیری از شخصیت آنان در مسیر رشد فردی و اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در مراسم گرامیداشت روز زن و سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) که در دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد، ضمن تبریک این ایام مبارک، اظهار داشت: برگزاری چنین مراسم‌هایی با هدف الگوگیری از سیره و منش معصومین(ع) صورت می‌گیرد و قرآن کریم نیز پیامبران و بزرگان دین را به‌عنوان اسوه و الگو به جامعه معرفی کرده است.

وی با اشاره به فلسفه بعثت انبیا، افزود: پیامبران از میان بشر برگزیده شدند تا انسان‌ها بتوانند با مشاهده گفتار و رفتار آنان، مسیر تعالی را طی کنند؛ چرا که انسان علی رغم وجود غرایز و صفات گوناگون، توان رسیدن به مقاماتی را دارد که حتی فرشتگان به آن دست نمی‌یابند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان الگویی از یک انسان کامل به عالی‌ترین مراتب کمال انسانی دست یافت، تصریح کرد: نزول سوره کوثر در شأن آن حضرت نشان‌دهنده عظمت نعمتی است که خداوند به پیامبر(ص) عطا کرده و همه نعمت‌های الهی در وجود حضرت زهرا(س) متجلی شده است؛ نعمتی که شکرگزاری عملی را می‌طلبد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با تأکید بر لزوم برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی برای تبیین شخصیت حضرت زهرا(س)، خاطرنشان کرد: آن حضرت الگویی جامع برای همه انسان‌ها در طول تاریخ است و نقش بی‌بدیلی در دفاع از دین، اسلام و ولایت ایفا کرده است.

وی، عفت، حجاب، پاکدامنی و ایثارگری حضرت زهرا(س) را از ویژگی‌های برجسته آن حضرت دانست و گفت: بانوان جامعه اسلامی باید این ویژگی‌ها را سرلوحه زندگی خود قرار دهند و از میراث گران‌بهای حجاب و عفاف صیانت کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: زندگی بانوان جامعه ما فاطمی و زندگی مردان علوی باشد تا فرزندانی صالح و سالم تربیت شوند و زمینه رشد و پیشرفت جامعه فراهم گردد.

شایان ذکر است؛ در پایان این مراسم، به قید قرعه به تعدادی از بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، قواره چادر اهدا شد.

این نشست با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان، نماینده ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، اساتید، پزشکان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.