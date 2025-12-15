پنج خدمه لنج باری در مسیر دبی ـ لاور ساحلی نجات یافتند

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از نجات پنج خدمه یک فروند لنج باری در مسیر دبی ـ لاور ساحلی و انتقال ایمن آنها به بندر دیر خبر داد.