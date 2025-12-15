پنج خدمه لنج باری در مسیر دبی ـ لاور ساحلی نجات یافتند
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از نجات پنج خدمه یک فروند لنج باری در مسیر دبی ـ لاور ساحلی و انتقال ایمن آنها به بندر دیر خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مصطفی حاجیرضایی در توضیح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام آبگرفتگی موتور یک فروند لنج باری در مسیر دبی ـ لاور ساحلی در محدوده ۱۵ مایلی بندر دیر و اعلام وضعیت به مرکز فرعی جستوجو و نجات دریایی این بندر، بلافاصله هماهنگیهای لازم انجام و شناور ناجی ۲۳ به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: شناور ناجی ۲۳ ساعت ۸:۲۰ به موقعیت اعلامشده رسید و پس از بررسی شرایط، اعلام شد آبگرفتگی کنترل شده است.
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: با این وجود به منظور اطمینان از سلامت خدمه و ایمنی شناور، عملیات پشتیبانی لنج تا اسکله بندر دیر در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در نهایت شناور ناجی ۲۳ به همراه لنج باری ساعت ۹:۴۵ با موفقیت در اسکله بندر دیر پهلو گرفت و پنج نفر از خدمه این شناور بدون هیچگونه آسیبدیدگی نجات یافتند.
حاجیرضایی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای جستوجو و نجات دریایی در بنادر استان بوشهر گفت: تأمین ایمنی دریانوردان و پاسخ سریع به سوانح دریایی از اولویتهای اصلی این ادارهکل به شمار میرود.