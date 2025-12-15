به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به پیش بینی بارش برف و باران در برخی محور‌های مواصلاتی استان در روز‌های پیش رو، از رانندگان خواست: با پرهیز از سفر‌های غیرضروری، نکات ایمنی را رعایت و با به همراه داشتن تجهیزات زمستانه از بروز حوادث جاده‌ای جلوگیری کنند.

سرهنگ علی مولوی ادامه داد: مه غلیظ در مسیر‌های مرتفع دید افقی را به‌شدت کاهش داده و خودرو‌ها باید با چراغ مه‌شکن و سرعت مطمئنه تردد کنند.

وی افزود: بارش برف و باران در برخی از محور‌های مواصلاتی موجب لغزندگی جاده‌ها و همچنین کاهش سطح دید در برخی از محور‌های مواصلاتی می‌شود.

بنابر پیش بینی هواشناسی از اواخر وقت امروز (دوشنبه) با ورود سامانه سرد و بارشی از سمت جنوب به استان تا اوایل هفته آینده، رشد ابر، مه آلودگی و کاهش دید، بارش برف و باران، در نواحی مستعد رعد و برق و احتمال تگرگ و گاهی وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

اوج فعالیت این سامانه برای روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه در استان است.