به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم، تیم کاراته استان قم در مسابقات دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور به عنوان سومی دست یافت.

در این رقابت‌ها، تیم کاراته استان به مربیگری سعید برخوردار و با حضور ورزشکاران سید محسن میرقیصری، محمد شایگان و مهدی محمدی موفق شد با کسب یک مدال طلا و یک مدال برنز، عنوان سوم مجموع تیمی این دوره از مسابقات را به دست آورد.

در نتایج انفرادی این مسابقات مهدی محمدی با غلبه بر همه حریفان موفق به کسب مدال طلا شد و سید محسن میرقیصری هم که به جمع چهار نفر برتر وزن خود رسیده بود مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

مسابقات کاراته دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور به میزبانی شهر قائم‌شهر در استان مازندران برگزار شد.