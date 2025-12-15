ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس‌های کالایی ایران در ۸ ماهه امسال با رشد ۴۷ درصدی به بیش از ۱،۹۰۰ همت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ارزش معاملات بازار‌های فیزیکی بورس‌های کالایی ایران در ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ با رشد ۴۷ درصدی از ۱۲۹۹ همت در مدت مشابه سال گذشته به ۱۹۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در آبان‌ امسال، ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا شامل کالا‌های معدنی، کشاورزی، صنعتی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی همچنین بازار فرعی، املاک و مستغلات و خودرو به ۲۲۳ همت رسید.

بر اساس داده‌های این گزارش، در دوره یادشده گروه کالا‌های صنعتی با ثبت ۱۳۶ همت، بیشترین ارزش معاملات را در میان گروه‌های کالایی به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که ارزش معاملات این گروه در مهرماه به ۱۷۳ همت رسیده بود.

در مجموع، ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا در ۸ ماهه امسال به ۱۶۶۳ همت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد.

معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی

افزون بر این، ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی شامل محصولات هیدروکربوری (نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی) و برق در آبان‌ماه امسال ۳۹ همت بوده است.

بر این اساس، مجموع ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی در ۸ ماهه امسال به ۲۴۶ همت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۲ درصدی را ثبت کرده است.