به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، امروز در دیدار با دکتر سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، به بررسی چالش‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بیمارستان‌های استان پرداخت و بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های جدید و تقویت مراکز درمانی تأکید کرد.

این دیدار که در دفتر معاونت درمان وزارت بهداشت در تهران برگزار شد، با محوریت مسائل کلیدی حوزه درمان استان گیلان صورت گرفت و طی آن دکتر آشوبی ضمن تشریح کمبود پزشکان متخصص، خواستار حمایت وزارتخانه برای تأمین نیرو‌های انسانی مورد نیاز بیمارستان‌های استان شد.

در این نشست، کمبود تخت‌های درمانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های استان مطرح شد و دکتر آشوبی با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت، بر اهمیت بهره‌برداری سریع از پروژه‌های در حال اجرا تأکید کرد.

همچنین، موضوع احداث بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی در رشت و نیاز جمعیت استان و گردشگران به امکانات درمانی گسترده‌تر بررسی شد و مسئولان بر اولویت‌بندی این طرح در برنامه‌های توسعه‌ای وزارتخانه توافق کردند.

در ادامه، ضرورت تکمیل توسعه بیمارستان شهید بهشتی انزلی و اجرای طرح توسعه بیمارستان شهید نورانی تالش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دکتر آشوبی و معاون درمان وزارت بهداشت بر هماهنگی بین دانشگاه علوم پزشکی و وزارتخانه برای تسریع در پیشبرد این پروژه‌ها تأکید کردند.

همچنین در این نشست، تقویت مراکز بیمارستانی شرق و غرب استان به منظور ارتقای سطح خدمات درمانی و کاهش فشار بر مراکز اصلی رشت مورد توجه قرار گرفت و معاون درمان وزارت بهداشت بر حمایت و پشتیبانی از این برنامه‌ها تأکید کرد.