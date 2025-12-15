به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، رئیس ستاد انتخابات استان کرمان از آغاز رسمی فرآیند برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا از ۲۷ آذرماه خبر داد و گفت: این انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک و با تأکید بر سلامت، بی‌طرفی و مشارکت حداکثری برگزار می‌شود

ابوذر عطاپور، ظهر دوشنبه ۲۴ آذرماه، در نشست آموزشی بخشداران شهرستان‌های شمالی استان با محوریت انتخابات شورا‌های اسلامی گفت: اردیبهشت‌ماه سال آینده شاهد برگزاری نخستین انتخابات دولت چهاردهم، پس از جنگ ۱۲ روزه، به‌صورت تمام‌الکترونیک در کشور خواهیم بود.

روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه، دستور آغاز فرآیند برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا از سوی وزیر کشور صادر می‌شود و بدین‌ترتیب وارد فاز اجرایی انتخابات خواهیم شد.

وی افزود: از ۲۸ آذرماه تا دوم دی‌ماه، هیأت‌های اجرایی انتخابات باید معرفی و تشکیل شوند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان گفت: انتخاب صحیح هیأت‌های اجرایی نشان‌دهنده عزم جدی برای برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و پرشور است.