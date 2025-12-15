پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره کل استاندارد استان همدان از اجرای طرح ملی نظارت بر توزین (طرح شب یلدا) در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هاشم علایی با بیان اینکه پنج هزار دستگاه ترازوی سبک در این استان است که بصورت دورهای مورد بازرسی قرار میگیرد گفت: در ۹ ماهه امسال پانزده دستگاه ترازوی غیراستاندارد شناسایی و از چرخه توزین خارج شد.
او هدف از اجرای این طرح در آستانه شب یلدا را کنترل و اطمینان از دقت ترازوهای سبک و حفظ حقوق مصرفکنندگان عنوان کرد.
سرپرست اداره کل استاندارد استان همدان گفت: این نظارتها برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در توزین و ایجاد فضای خرید مطمئنتر برای شهروندان تا طولانیترین شب سال تداوم خواهد داشت.