امروز در تالار‌های مختلف بورس کالا بیش از ۹۲۰ هزار تن انواع محصولات صنعتی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از جمله سیمان، فولاد، ورق گرم و مواد پلیمری عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز در تالار صادراتی کیش ۴۶۹ هزار و ۵۰۹ تن محصول شامل ۳۱۶ هزار و ۵۵۰ تن سیمان، ۱۴۵ هزار تن کلینکر، ۷ هزار و ۲۵۹ تن قیر و ۷۰۰ تن عایق رطوبتی عرضه می‌شود.

در تالار صنعتی ۴۰۹ هزار و ۳۲۰ تن محصول روی میز فروش می‌رود. این محصولات شامل ۲۴۰ هزار و ۲۰ تن ورق گرم، ۱۶۸ هزار و ۸۰۰ تن بلوم و بیلت فولادی و ۵۰۰ تن چدن است.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه ۳۴ هزار و ۵۳۴ تن محصول شامل ۲۴ هزار و ۹۹۳ تن مواد پلیمری، ۵ هزار و ۵۱۲ تن فرآورده‌های نفتی، ۳ هزار و ۴۰۴ تن روغن، ۶۲۵ تن قیر است.

در تالار حراج باز ۴ هزار و ۶۵۶ تن محصول شامل ۴ هزار و ۴۰ تن مس، ۳۹۶ تن مواد پلیمری و ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن عرضه می‌شود.

۵ هزار و ۸۹۳ تن فرآورده‌های نفتی، فولاد، روغن و مواد پلیمری نیز در تالار فرعی روی میز فروش می‌رود.