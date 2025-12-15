پخش زنده
جلسه بررسی و تعیین ساختگاههای نیروگاههای خورشیدی به ریاست استاندار مرکزی و با حضور معاونین استاندار، نماینده مردم ساوه و زرندیه، فرمانداران ساوه و زرندیه، مدیران کل و اعضای مربوطه در فرمانداری شهرستان زرندیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در این جلسه با تأکید بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان راهبرد اصلی استان برای مدیریت ناترازی برق گفت: برنامهریزیهای انجامشده برای احداث نیروگاههای خورشیدی، نقش تعیینکنندهای در تأمین پایدار انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق در سال آینده خواهد داشت.
مهدی زندیه وکیلی با اشاره به تمرکز بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای پیشبینیشده نیروگاههای خورشیدی استان در شهرستانهای ساوه و زرندیه اظهار کرد: این مناطق به دلیل برخورداری از ظرفیتهای مناسب، سهم بیشتری از برنامههای توسعه انرژی خورشیدی استان را به خود اختصاص دادهاند که این امر با حمایت نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی دنبال شده است.
وی خاطرنشان کرد: برنامههای تدوینشده در حوزه نیروگاههای خورشیدی، مبنای تعهدات استان در سطح دولت و وزارت نیرو برای مدیریت ناترازی مصرف برق در سال آینده خواهد بود و تحقق این اهداف مستلزم همافزایی و همکاری همه دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی است.