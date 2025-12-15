پخش زنده
سارق تریلرهای کمپرسی به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در نایین دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان نائین گفت: مأموران فرماندهی انتظامی این شهرستان با اقدام هوشمندانه پلیس، سارقی را که اقدام به سرقت تریلر کمپرسی در یکی از شهرستانهای استان اصفهان کرده بود، شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.
سرهنگ احسان بدیعیان با اشاره به کشف تریلر سرقت شده و تحویل آن به مالباخته افزود: متهم در بارجویی پلیس به سرقت ۳ دستگاه تریلر کمپرسی از اصفهان و استانهای همجوار اعتراف کرد.
وی ارزش تریلرهای سرقت شده را ۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.