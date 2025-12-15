نیروی دریایی پاکستان با انجام یک آزمایش موفق موشک سطح به هوا FM-۹۰ (N) ER در شمال دریای عرب، توان عملیاتی و آمادگی جنگی خود را به نمایش گذاشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام‌آباد، روابط عمومی نیروی دریایی پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در این آزمایش ناو‌های نیروی دریایی با دقت بسیار اهداف هوایی شبیه سازی شده را مورد اصابت قرار دادند و قابلیت‌های پیشرفته موشک سطح به هوا FM-۹۰ (N) ER در مقابله با تهدیدات هوایی مورد ارزیابی قرار گرفت.

نیروی دریایی پاکستان اعلام کرد: این آزمایش توان رزمی و مهارت عملیاتی نیرو‌های دریایی را به اثبات رساند و نشان دهنده آمادگی این نیرو برای پاسخگویی به چالش‌های احتمالی در منطقه است.

«سردار عبدالمنیب» از فرماندهان نیروی دریایی پاکستان در جریان بازدید از این رزمایش بر تعهد نیروی دریایی برای حفاظت از مرز‌های دریایی و امنیت منطقه تأکید کرد.

وی گفت: نیروی دریایی پاکستان همواره برای دفاع از مرز‌های دریایی کشور و مقابله با هر گونه تهدید آماده است و این آزمایش نمونه‌ای از توان عملیاتی و آمادگی مستمر ما در راستای حفظ امنیت دریایی کشور و منطقه است.